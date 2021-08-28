Математик, которого мы заслужили: Если вдруг умрут все, кому за 90 (сегодня вдруг) , то вместо 71.2 года получаем улучшение до 76 лет. Это то, что я давно говорил ему: "так а что, если Ковид убьет всех стариков после 75 вмиг, то средняя продолжительность вырастет?" Выходит да. Он доказал. Расходимся.
Ой+, вы поддерживаете методу?)) У него даже не минус год. А плюсы. Круто. Или это не ту величину считали?? А зачем ее считали? Был запрос?) Вы попросили? Или он сам? Ну он всегда что-то своё считает. Вот только беда, что выводы к обсуждаемой ситуации прикручивает.
roberto dark написав:И зачем нам с таким усердием навязывать бустерную 3-ю прививку, если через 5−6 месяцев защита снижается всего лишь с 86% до 74%, после двух доз Pfizer? Логично было бы "уколоться" через полгода хотя-бы, когда её эффективность упадёт до 60% и меньше...
Математик, которого мы заслужили... Ой+, вы поддерживаете методу?))
У нас есть еще минимум два математика, которые почему-то свои расчеты показать не могут, зато как критикуют чужие! Hotab, Stm, не стесняйтесь, смелее выкладывайте нам свои, правильные таблички и методу тоже.
Математик, которого мы заслужили... Ой+, вы поддерживаете методу?))
У нас есть еще минимум два математика, которые почему-то свои расчеты показать не могут, зато как критикуют чужие! Hotab, Stm, не стесняйтесь, смелее выкладывайте нам свои, правильные таблички и методу тоже.
Флер, таблички по Техассу обсудим. Какого хрена в маловакцинированном штате 2 лимона больных, более 24000 новых больных, и пару тыс. смертей? Это значит что вакцина не работает? Добавлю если взять 0+50/2=25лет. Просто приятней 25 лет, а не 45 лет. Очень интересное наблюдение, но и в той и в той группе не смотря на средние года можно нарваться на статью растление малолетних. Если довольствоваться непонятными средними
Denik написав:Мать созвонилась с родственниками в Новосибирске. Ковидом переболели практически все. Половина - после вакцинации Спутником включая малых детей. 40-летняя родственница после полной вакцинации Спутником попала в больницу под кислород с тяжелой формой. Молодая пара (около 30), антиковидники - он переболел в тяжелой форме (больница, под кислород), она - легче, ребенок (детсадик) - легко. К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0. Волна в России (+ ОРДЛО) будет до момента пока не переболеет 80-90%. То же самое скорее всего будет во всем мире еще пару лет, пока все не будут вакцинироваться раз в полгода
История еще не закончилась. 30 летний родственник еще не переболел, а наоборот - попал в реанимацию.
fler написав:которые почему-то свои расчеты показать не могут,
Ждём 0.4 года от Ой+. Это ж он тут весь день выводит на чистую воду. Вот как обоснует свои "смеются немцы, там 0.4 года всего", вот тогда можно начать показывать , как надо. Но ваша поддержка математику засчитана)). Вы поставили на хромую лошадь, потому и сами попадаете впросак постоянно)).
vitaliian написав:ещё 24 на киевский парад 100 тыс человек пришло. безумие.
вот отсчитываем 10 дней инкубационного периода это у нас будет 3-е сентября + - и еще сколько там от заражения до смерти ? нету таких данных а так бы могли спрогнозировать пик количества умерших . О зато можем посчитать количество смертей ! 2% это 2000 человек размажем на месяц , условно через 10 дней после проявления симптомов , итак с 14 сентября до 14 октября должно быть (2000/30=70 ) + 70 человек к смертности от Ковид в день .
За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли - 54; выздоровели - 1 025 человек. Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.