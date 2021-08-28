Додано: Суб 28 сер, 2021 21:08

budivelnik написав: 71,29383258 71,29383258

budivelnik написав: 76,22856299 76,22856299

Математик, которого мы заслужили:Если вдруг умрут все, кому за 90 (сегодня вдруг) , то вместо 71.2 года получаем улучшение до 76 лет.Это то, что я давно говорил ему: "так а что, если Ковид убьет всех стариков после 75 вмиг, то средняя продолжительность вырастет?" Выходит да. Он доказал. Расходимся.Ой+, вы поддерживаете методу?))У него даже не минус год. А плюсы. Круто.Или это не ту величину считали?? А зачем ее считали? Был запрос?)Вы попросили? Или он сам? Ну он всегда что-то своё считает. Вот только беда, что выводы к обсуждаемой ситуации прикручивает.