Додано: Суб 28 сер, 2021 22:49

вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других

Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,

давайте я немного приземлю вас к более простым вещам для понимания , не надо арифметики и так далее, буду опираться на официальное мнение,итак- "я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если чтотеперь вопрос так какого кх.. милого принуждать людей к вакцинации ? если они идиоты - то пусть мрут , кто же им виноват ? сработает естественный отбор идиотов станет меньше - всем станет лучше.Ведь, он вполне себе может быть разносчиком , и даже логично предположить что в больше мере , ибо если заблеет тяжело то будет слабость будет температура и вероятность того что человек останется дома лежать в постели выше , а значит не будет шастать и заражать всех. А вот вакцинированный вообще может не понять что болеет и будет дальше ходить и заражать всех вокруг !!!В связи с этим вопрос,Хотаба и компаниивот ссылки на официальную версию( аффторитетное издание)