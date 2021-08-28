давайте я немного приземлю вас к более простым вещам для понимания , не надо арифметики и так далее, буду опираться на официальное мнение, итак официальное мнение звучит так ( не дословно) - " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других " с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что теперь вопрос так какого кх.. милого принуждать людей к вакцинации ? если они идиоты - то пусть мрут , кто же им виноват ? сработает естественный отбор идиотов станет меньше - всем станет лучше. Ведь после вакцинации человек НЕ становиться безопасным для других , он вполне себе может быть разносчиком , и даже логично предположить что в больше мере , ибо если заблеет тяжело то будет слабость будет температура и вероятность того что человек останется дома лежать в постели выше , а значит не будет шастать и заражать всех. А вот вакцинированный вообще может не понять что болеет и будет дальше ходить и заражать всех вокруг !!! В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба и компании от поголовной вакцинации ? - Что бы больше вакцинированных бессимптомных разносчиков в хорошем самочувствии жили полноценной жизнью и всех заражали ???
Там нельзя кассирам АТБ швырнуть в лицо пакет с продуктами со словами: "Вот и раскладывайте на полках их теперь сами, если не желаете обслуживать меня без маски!!", да? Ну пожалуй да, они там не такие альфовитые как вы.
yama написав:В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба
Читать надо, а не забегать ночью после самоутверждения у касирш АТБ. Ответ был на днях озвучен таков: меньше привитых - больше смертей - выше вероятность локдаунов. Мне они не нужны. Вам нужны? А песенки "нас не нужно жалеть" оставьте в АТБ. Если мор - локдаун автоматом.
yama написав:В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба
Читать надо, а не забегать ночью после самоутверждения у касирш АТБ. Ответ был на днях озвучен таков: меньше привитых - больше смертей - выше вероятность локдаунов. Мне они не нужны. Вам нужны? А песенки "нас не нужно жалеть" оставьте в АТБ. Если мор - локдаун автоматом.
вы такой злопамятный как будто бы сами кассир, кассир уже забыл давно, а Вы нет
В детстве Павлова укусила собака. Собака укусила и забыла. А Павлов вырос и не забыл! anekdotov.net
. Вы же летчик вроде бы , при том не гражданский, какое вам дело до локдаунов ? летаете себе , кто ж вас будет ограничивать . А количество идиотов естественным отбором уменьшать это же хорошо в целом для популяции
yama написав:такой злопамятный как будто бы сами кассир
Образ "альфовитого" отложился. Один строит продавцов, второй дома, но считает до двух с ошибками, третий жалуется на форуме на всех, четвертый таскает от скабеевой шпаргалки. Знатная грядка собралась, не скучно.
yama написав:при том не гражданский
Гражданский. Но не важно. Я хоть и не воспитываю кассирш, но меня немного напрягают ограничения даже нынешние, а вот уже полные локдауны так и подавно. И что-то мне кажется, что ваше дисидентство им способствует. Одно дело терпеть неудобства ограничений, когда выхода нет, и другое , когда есть решение, но нет мышления у дисидентов.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 23:12, всього редагувалось 2 разів.