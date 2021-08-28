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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3568356935703571

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:25

  vitaliian написав:
Согласно британскому исследованию, вакцинационная защита коронарнавирусных вакцин от Biontech/Pfizer и Astrazeneca ослабевают менее чем за шесть месяцев. https://www.epochtimes.com.ua/ru/novost ... cev-138301

ну так даже Комаровский рекомендовал своим последователям вакицнироватся раз в пол года :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:35

  Hotab написав:
  stm написав:А этот же автор с тезисом "Защитим права завшивленных!" мне вообще лёг. Я теперь юриста и Вкладчика только так ассоциирую


Крутая статья. Достойна к прочтению, потому размещу на нее ссыль.

https://yesylevskyy.medium.com/%D0%B7%D ... ff3533e924

основными отказниками как раз являются пенсионеры :mrgreen:
И хорошо что мы не во Франции
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

давайте я немного приземлю вас к более простым вещам для понимания , не надо арифметики и так далее, буду опираться на официальное мнение,
итак официальное мнение звучит так ( не дословно)
- " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других "
с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что
теперь вопрос так какого кх.. милого принуждать людей к вакцинации ? если они идиоты - то пусть мрут , кто же им виноват ? сработает естественный отбор идиотов станет меньше - всем станет лучше.
Ведь после вакцинации человек НЕ становиться безопасным для других , он вполне себе может быть разносчиком , и даже логично предположить что в больше мере , ибо если заблеет тяжело то будет слабость будет температура и вероятность того что человек останется дома лежать в постели выше , а значит не будет шастать и заражать всех. А вот вакцинированный вообще может не понять что болеет и будет дальше ходить и заражать всех вокруг !!!
В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба и компании от поголовной вакцинации ?
- Что бы больше вакцинированных бессимптомных разносчиков в хорошем самочувствии жили полноценной жизнью и всех заражали ???

вот ссылки на официальную версию
https://www.bbc.com/russian/features-57659181
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... vaccinated ( аффторитетное издание)
Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 сер, 2021 23:04, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:хорошо что мы не во Франции


Там нельзя кассирам АТБ швырнуть в лицо пакет с продуктами со словами: "Вот и раскладывайте на полках их теперь сами, если не желаете обслуживать меня без маски!!", да?
Ну пожалуй да, они там не такие альфовитые как вы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба

Читать надо, а не забегать ночью после самоутверждения у касирш АТБ.
Ответ был на днях озвучен таков: меньше привитых - больше смертей - выше вероятность локдаунов. Мне они не нужны. Вам нужны?
А песенки "нас не нужно жалеть" оставьте в АТБ. Если мор - локдаун автоматом.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:01

  Hotab написав:
  yama написав:В связи с этим вопрос, какая выгода Хотаба

Читать надо, а не забегать ночью после самоутверждения у касирш АТБ.
Ответ был на днях озвучен таков: меньше привитых - больше смертей - выше вероятность локдаунов. Мне они не нужны. Вам нужны?
А песенки "нас не нужно жалеть" оставьте в АТБ. Если мор - локдаун автоматом.
вы такой злопамятный как будто бы сами кассир,
кассир уже забыл давно, а Вы нет :mrgreen:
В детстве Павлова укусила собака. Собака укусила и забыла. А Павлов вырос и не забыл! anekdotov.net
.
Вы же летчик вроде бы , при том не гражданский, какое вам дело до локдаунов ? летаете себе , кто ж вас будет ограничивать .
А количество идиотов естественным отбором уменьшать это же хорошо в целом для популяции :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:такой злопамятный как будто бы сами кассир

Образ "альфовитого" отложился.
Один строит продавцов, второй дома, но считает до двух с ошибками, третий жалуется на форуме на всех, четвертый таскает от скабеевой шпаргалки. Знатная грядка собралась, не скучно.
  yama написав:при том не гражданский

Гражданский. Но не важно. Я хоть и не воспитываю кассирш, но меня немного напрягают ограничения даже нынешние, а вот уже полные локдауны так и подавно. И что-то мне кажется, что ваше дисидентство им способствует.
Одно дело терпеть неудобства ограничений, когда выхода нет, и другое , когда есть решение, но нет мышления у дисидентов.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 сер, 2021 23:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:06

  yama написав:давайте я немного приземлю вас к более простым вещам для понимания , не надо арифметики и так далее

Та конечно, зачем вот это вот всё ))) вы нам тут всё с Флер объясните. Упс... Это ваше лирическое отклонение в одном посте меня натолкнуло на одну не Львовскую мысль )))
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