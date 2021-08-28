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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3569357035713572 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 01:38 yama написав: ......

итак официальное мнение звучит так ( не дословно)

- " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других "

с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что ......итак- "я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что

Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.







https://www.bbc.com/russian/features-57659181

https://www.theguardian.com/world/2021/ ... vaccinated ( аффторитетное издание)

Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим, вот ссылки на официальную версию( аффторитетное издание)

По Вашей же ссылке на Гардиан:

Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.

Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать". Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.По Вашей же ссылке на Гардиан:Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать". ЛАД 2 Повідомлень: 19326 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 01:43 ⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?





В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!



Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!



Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы!

Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!



Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?



Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?



Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?



Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?



Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть? andrein

Повідомлень: 1403 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 01:47 andrein

Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году".

Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют.

В вашем случае речь идёт не о знаниях. ЛАД 2 Повідомлень: 19326 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3569357035713572 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7677 5697539

ЛОБ Суб 28 сер, 2021 13:15