yama написав:...... итак официальное мнение звучит так ( не дословно) - " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других " с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что
Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.
Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,
По Вашей же ссылке на Гардиан:
Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.
Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".
⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?
В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!
Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!
Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы! Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!
Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?
Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?
Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?
Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?
Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть?
andrein Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году". Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют. В вашем случае речь идёт не о знаниях.