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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3569357035713572

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:38

  yama написав:......
итак официальное мнение звучит так ( не дословно)
- " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других "
с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что

Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.


вот ссылки на официальную версию
https://www.bbc.com/russian/features-57659181
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... vaccinated ( аффторитетное издание)
Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,

По Вашей же ссылке на Гардиан:
Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.

Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:43

⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?


В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!

Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!

Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы!
Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!

Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?

Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?

Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?

Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?

Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть?
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:47

andrein
Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году".
Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют.
В вашем случае речь идёт не о знаниях.
ЛАД
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