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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3569357035713572 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 01:38 yama написав: ......

итак официальное мнение звучит так ( не дословно)

- " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других "

с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что ......итак- "я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что

Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.







https://www.bbc.com/russian/features-57659181

https://www.theguardian.com/world/2021/ ... vaccinated ( аффторитетное издание)

Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим, вот ссылки на официальную версию( аффторитетное издание)

По Вашей же ссылке на Гардиан:

Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.

Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать". Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.По Вашей же ссылке на Гардиан:Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать". ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 01:43 ⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?





В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!



Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!



Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы!

Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!



Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?



Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?



Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?



Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?



Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть? andrein

Повідомлень: 1404 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 01:47 andrein

Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году".

Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют.

В вашем случае речь идёт не о знаниях. ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 02:43 andrein

Повідомлень: 1404 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 04:05 Hotab

Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.



Могу объяснить, что имеет ввиду Ой+.

Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет.

Тогда 96х + 4•100 = 100•80

или 96х + 400 = 8000.

Если даже эти 4% умрут в 60 лет, то получим среднюю

96х+4•60/100.

(96х + 4•100) - (96х + 4•60) = 400-240 = 160

Т.е. сумма уменьшится на 160 и станет равной 8000-160 = 7840.

И средняя продолжительность жизни станет равной 7840/100 = 78,4 года. Т.е. уменьшится на 1,6 года.

Но это я сделал совершенно фантастические допущения.

Расчёт, конечно, примитивный, реально не совсем так, но для грубой оценки сойдёт.

Это не отменяет того факта, что умершие не доживут очень много человеко-лет.

Для того, чтобы средняя сильно уменьшилась нужно, чтобы умирала достаточно большая доля людей (если умирают только старики). Если бы болезнь выкашивала детей, ситуация резко изменилась бы.



Тут, правда, на мой взгляд, фактически считается не реальная, а ожидаемая продолжительность жизни.

Расчёт реальной сегодняшней продолжительности жизни или, точнее, среднего возраста смерти предложил будивельник.

Но у него ошибка, которая привела к смешному результату.

Он предположил, что в этом году умерли все 90+. Это, естественно, заметно увеличило средний возраст смерти. Но при этом в следующем году средний возраст смерти резко упадет, т.к. группы 90+ практически вообще не будет, а она даёт сильный вклад в средний возраст.



А, вообще, всё это мне напоминает средневековые расчеты количества ангелов, которые поместятся на кончике иглы (было и такое ).



Всё значительно проще. Есть 2 варианта.

Либо мы смиряемся со смертью большого количества стариков и незначительного роста смертности более молодых и предполагаем , что лёгкие болезни детей не скажутся на их здоровье впоследствии и забываем о ковиде.

Либо мы пытаемся с ним бороться - вакцинацией, масками, при необходимости и более жёсткими мерами. Если сегодняшние вакцины не работают (плохо работают) будем искать новые (предполагаю, что эти работы продолжаются и сегодня).



Не хочу сказать, что первый вариант невозможен, но давайте будем честными. Не спорьте, вы соба правы. Просто говорите о разных вещах.Могу объяснить, что имеет ввидуПусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет.Тогда 96х + 4•100 = 100•80или 96х + 400 = 8000.Если даже эти 4% умрут в 60 лет, то получим среднюю96х+4•60/100.(96х + 4•100) - (96х + 4•60) = 400-240 = 160Т.е. сумма уменьшится на 160 и станет равной 8000-160 = 7840.И средняя продолжительность жизни станет равной 7840/100 = 78,4 года. Т.е. уменьшится на 1,6 года.Но это я сделал совершенно фантастические допущения.Расчёт, конечно, примитивный, реально не совсем так, но для грубой оценки сойдёт.Это не отменяет того факта, что умершие не доживут очень много человеко-лет.Для того, чтобы средняя сильно уменьшилась нужно, чтобы умирала достаточно большая доля людей (если умирают только старики). Если бы болезнь выкашивала детей, ситуация резко изменилась бы.Тут, правда, на мой взгляд, фактически считается не реальная, а ожидаемая продолжительность жизни.Расчёт реальной сегодняшней продолжительности жизни или, точнее, среднего возраста смерти предложил будивельник.Но у него ошибка, которая привела к смешному результату.Он предположил, что в этом году умерли90+. Это, естественно, заметно увеличило средний возраст смерти. Но при этом в следующем году средний возраст смерти резко упадет, т.к. группы 90+ практически вообще не будет, а она даёт сильный вклад в средний возраст.А, вообще, всё это мне напоминает средневековые расчеты количества ангелов, которые поместятся на кончике иглы (было и такое).Всё значительно проще. Есть 2 варианта.Либо мысо смертью большого количества стариков и незначительного роста смертности более молодых и, что лёгкие болезни детей не скажутся на их здоровье впоследствии и забываем о ковиде.Либо мы пытаемся с ним бороться - вакцинацией, масками, при необходимости и более жёсткими мерами. Если сегодняшние вакцины не работают (плохо работают) будем искать новые (предполагаю, что эти работы продолжаются и сегодня).Не хочу сказать, что первый вариант невозможен, но давайте будем честными. ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 04:14 По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек.

.......

Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.

https://www.9tv.co.il/item/33578

Будем стремиться к повторению их результатов? Будем стремиться к повторению их результатов? ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 04:22 ...при пересчете на долю зараженных в той или иной выборке, согласно данным Минздрава, в возрастной категории на 100 тысяч непривитых людей приходится 1541 зараженный, на 100 тысяч полностью привитых – 818 зараженных. Таким образом, вероятность заразиться у непривитого человека примерно вдвое больше, чем у привитого. В остальных возрастных категориях ситуация примерно та же.



Минздрав дает полный расклад по выявленным зараженным в четверг, 26 августа. Всего их было 8071.



По возрасту: 2430 (29%) зараженных в возрасте до 11 лет; 1049 (13%) в возрасте 12-18 лет; 2663 (33%) в возрасте 19-39 лет, 1452 (18%) в возрасте 40-49 лет, 645 (8%) старше 60 лет.

.......

49% выявленных в четверг зараженных были непривитыми, 46% привитыми, 2% - "недопривитые", 2% - переболевшие.

https://www.9tv.co.il/item/33582

Это к вопросу о влиянии вакцины на вероятность заражения. Это к вопросу о влиянии вакцины на вероятность заражения. ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 04:33 Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/

Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику. Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику. ЛАД 2 Повідомлень: 19330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 04:53 EKO написав: В декабре 2020 года Forbes составил список из 50 людей , связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в 2020 году на фоне пандемии



https://www.kommersant.ru/doc/4627716

COVID-бенефициары и зарождение новой элиты



Павел Спайдел Обзор рынка 27.08.2021 08:23



Кто выступал основным провайдером, куратором/лоббистом и модератором COVID-истерии? Это именно биотех, инфотех и финтех.



Финансовая индустрия поглощает адовые темпы монетарной эмиссии и распределяет QE-ликвидность – именно они не без помощи наркотических средств пустили регуляторов в глухую несознанку.



Инфотех – снимает прибыль, как после перехода людей на удаленку, так и через формирование цифрового концлагеря с все большим замыканием цифровой жизни и контроля на себя.



Биотех – тут все понятно, чем больше больных и/или вакцин, тем лучше.



Собственно, это и есть формирование новой элиты, которая замещает, притесняет и подавляет элиту традиционной экономики, именно элита из прогрессивной отрасли конструирует политику и повестку дня.



Одна часть элиты глушит другую часть, проблема в том, что новая элита объективно утрачивает берега разумности и вменяемости.



https://ru.investing.com/analysis/article-200284889



Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют Истребин и другие любители статистики, в чем их интерес?



Кстати, о релевантности статистики, в том числе медицинской, в праве уже давно сформировалась позиция, но о ней немного позже. Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют Истребин и другие любители, в чем их интерес?Кстати, о релевантности статистики, в том числе медицинской, в праве уже давно сформировалась позиция, но о ней немного позже. Igneus Повідомлень: 1096 З нами з: 29.08.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3569357035713572 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7677 5707162

ЛОБ Суб 28 сер, 2021 13:15