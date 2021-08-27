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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3569357035713572

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:38

  yama написав:......
итак официальное мнение звучит так ( не дословно)
- " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других "
с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что

Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.


вот ссылки на официальную версию
https://www.bbc.com/russian/features-57659181
https://www.theguardian.com/world/2021/ ... vaccinated ( аффторитетное издание)
Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,

По Вашей же ссылке на Гардиан:
Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.

Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:43

⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?


В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!

Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!

Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы!
Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!

Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?

Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?

Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?

Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?

Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть?
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 01:47

andrein
Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году".
Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют.
В вашем случае речь идёт не о знаниях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 02:43

andrein
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 04:05

Hotab
Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.

Могу объяснить, что имеет ввиду Ой+.
Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет.
Тогда 96х + 4•100 = 100•80
или 96х + 400 = 8000.
Если даже эти 4% умрут в 60 лет, то получим среднюю
96х+4•60/100.
(96х + 4•100) - (96х + 4•60) = 400-240 = 160
Т.е. сумма уменьшится на 160 и станет равной 8000-160 = 7840.
И средняя продолжительность жизни станет равной 7840/100 = 78,4 года. Т.е. уменьшится на 1,6 года.
Но это я сделал совершенно фантастические допущения.
Расчёт, конечно, примитивный, реально не совсем так, но для грубой оценки сойдёт.
Это не отменяет того факта, что умершие не доживут очень много человеко-лет.
Для того, чтобы средняя сильно уменьшилась нужно, чтобы умирала достаточно большая доля людей (если умирают только старики). Если бы болезнь выкашивала детей, ситуация резко изменилась бы.

Тут, правда, на мой взгляд, фактически считается не реальная, а ожидаемая продолжительность жизни.
Расчёт реальной сегодняшней продолжительности жизни или, точнее, среднего возраста смерти предложил будивельник.
Но у него ошибка, которая привела к смешному результату.
Он предположил, что в этом году умерли все 90+. Это, естественно, заметно увеличило средний возраст смерти. Но при этом в следующем году средний возраст смерти резко упадет, т.к. группы 90+ практически вообще не будет, а она даёт сильный вклад в средний возраст.

А, вообще, всё это мне напоминает средневековые расчеты количества ангелов, которые поместятся на кончике иглы (было и такое :) ).

Всё значительно проще. Есть 2 варианта.
Либо мы смиряемся со смертью большого количества стариков и незначительного роста смертности более молодых и предполагаем, что лёгкие болезни детей не скажутся на их здоровье впоследствии и забываем о ковиде.
Либо мы пытаемся с ним бороться - вакцинацией, масками, при необходимости и более жёсткими мерами. Если сегодняшние вакцины не работают (плохо работают) будем искать новые (предполагаю, что эти работы продолжаются и сегодня).

Не хочу сказать, что первый вариант невозможен, но давайте будем честными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 04:14

По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек.
.......
Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.

https://www.9tv.co.il/item/33578
Будем стремиться к повторению их результатов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 04:22

...при пересчете на долю зараженных в той или иной выборке, согласно данным Минздрава, в возрастной категории на 100 тысяч непривитых людей приходится 1541 зараженный, на 100 тысяч полностью привитых – 818 зараженных. Таким образом, вероятность заразиться у непривитого человека примерно вдвое больше, чем у привитого. В остальных возрастных категориях ситуация примерно та же.

Минздрав дает полный расклад по выявленным зараженным в четверг, 26 августа. Всего их было 8071.

По возрасту: 2430 (29%) зараженных в возрасте до 11 лет; 1049 (13%) в возрасте 12-18 лет; 2663 (33%) в возрасте 19-39 лет, 1452 (18%) в возрасте 40-49 лет, 645 (8%) старше 60 лет.
.......
49% выявленных в четверг зараженных были непривитыми, 46% привитыми, 2% - "недопривитые", 2% - переболевшие.

https://www.9tv.co.il/item/33582
Это к вопросу о влиянии вакцины на вероятность заражения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 04:33

Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/
Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 04:53

  EKO написав:В декабре 2020 года Forbes составил список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в 2020 году на фоне пандемии

https://www.kommersant.ru/doc/4627716

COVID-бенефициары и зарождение новой элиты

Павел Спайдел Обзор рынка 27.08.2021 08:23

Кто выступал основным провайдером, куратором/лоббистом и модератором COVID-истерии? Это именно биотех, инфотех и финтех.

Финансовая индустрия поглощает адовые темпы монетарной эмиссии и распределяет QE-ликвидность – именно они не без помощи наркотических средств пустили регуляторов в глухую несознанку.

Инфотех – снимает прибыль, как после перехода людей на удаленку, так и через формирование цифрового концлагеря с все большим замыканием цифровой жизни и контроля на себя.

Биотех – тут все понятно, чем больше больных и/или вакцин, тем лучше.

Собственно, это и есть формирование новой элиты, которая замещает, притесняет и подавляет элиту традиционной экономики, именно элита из прогрессивной отрасли конструирует политику и повестку дня.

Одна часть элиты глушит другую часть, проблема в том, что новая элита объективно утрачивает берега разумности и вменяемости.

https://ru.investing.com/analysis/article-200284889

Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют Истребин и другие любители статистики, в чем их интерес?

Кстати, о релевантности статистики, в том числе медицинской, в праве уже давно сформировалась позиция, но о ней немного позже.
Igneus
 
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