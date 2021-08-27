yama написав:...... итак официальное мнение звучит так ( не дословно) - " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других " с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что
Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.
Эти наборы данных подчеркивают потенциал вакцинированных людей по-прежнему передавать Covid другим,
По Вашей же ссылке на Гардиан:
Исследователи предупреждают, что последствия этого для передачи остаются неясными. «Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, заразившихся Covid-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более коротких периодов времени», - сказала Сара Уокер, профессор медицинской статистики и эпидемиология в Оксфордском университете.
Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".
⚡️ПОЧЕМУ БЕЗ МАСОК, БЕЗ ВАКЦИН, БЕЗ ЛЕКАРСТВ ВОЮЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ ТАЛИБЫ НЕ ВЫМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА?
В Афганистане нет Спецкомиссии по борьбе с Коронавирусом!
Нет милиции и нет Национальной Гвардии что бы штрафовать тех кто ходит без масок! И воюют талибы круглые сутки! У них нет ограничений воевать с 8.. до 20..!
Воюют они без масок! И принудительного вакцинирования не проходят! Да и кто их принудит к вакцинации когда в руках у них гранатометы и автоматы! Теоретически, талибы должны были бы давно друг друга перезаражать, и умереть от Коронавируса! И война бы давно закончилась!
Но почему же этого не происходит? Почему все наоборот?
Невакцинированные безмасочные талибы захватывают Афганистан и при этом просто бьют и гонят вакцинированную и масочную армию НАТО?
Может проблема в том что талибы и не знают что вокруг пандемия?
Что нужно носить маски, вакцинироваться и воевать можно только с 8.. до 20..?
Может быть проблема не в коронавирусе, а в знании что он есть?
andrein Андрейка, Ваша позиция ясна - никакого ковида нет, " это всё придумал Черчилль в 18 году". Также ясно, что 2 высших технических образования ничего не гарантируют. В вашем случае речь идёт не о знаниях.
Hotab Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.
Могу объяснить, что имеет ввиду Ой+. Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет. Тогда 96х + 4•100 = 100•80 или 96х + 400 = 8000. Если даже эти 4% умрут в 60 лет, то получим среднюю 96х+4•60/100. (96х + 4•100) - (96х + 4•60) = 400-240 = 160 Т.е. сумма уменьшится на 160 и станет равной 8000-160 = 7840. И средняя продолжительность жизни станет равной 7840/100 = 78,4 года. Т.е. уменьшится на 1,6 года. Но это я сделал совершенно фантастические допущения. Расчёт, конечно, примитивный, реально не совсем так, но для грубой оценки сойдёт. Это не отменяет того факта, что умершие не доживут очень много человеко-лет. Для того, чтобы средняя сильно уменьшилась нужно, чтобы умирала достаточно большая доля людей (если умирают только старики). Если бы болезнь выкашивала детей, ситуация резко изменилась бы.
Тут, правда, на мой взгляд, фактически считается не реальная, а ожидаемая продолжительность жизни. Расчёт реальной сегодняшней продолжительности жизни или, точнее, среднего возраста смерти предложил будивельник. Но у него ошибка, которая привела к смешному результату. Он предположил, что в этом году умерли все 90+. Это, естественно, заметно увеличило средний возраст смерти. Но при этом в следующем году средний возраст смерти резко упадет, т.к. группы 90+ практически вообще не будет, а она даёт сильный вклад в средний возраст.
А, вообще, всё это мне напоминает средневековые расчеты количества ангелов, которые поместятся на кончике иглы (было и такое ).
Всё значительно проще. Есть 2 варианта. Либо мы смиряемся со смертью большого количества стариков и незначительного роста смертности более молодых и предполагаем, что лёгкие болезни детей не скажутся на их здоровье впоследствии и забываем о ковиде. Либо мы пытаемся с ним бороться - вакцинацией, масками, при необходимости и более жёсткими мерами. Если сегодняшние вакцины не работают (плохо работают) будем искать новые (предполагаю, что эти работы продолжаются и сегодня).
Не хочу сказать, что первый вариант невозможен, но давайте будем честными.
По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек. ....... Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.
...при пересчете на долю зараженных в той или иной выборке, согласно данным Минздрава, в возрастной категории на 100 тысяч непривитых людей приходится 1541 зараженный, на 100 тысяч полностью привитых – 818 зараженных. Таким образом, вероятность заразиться у непривитого человека примерно вдвое больше, чем у привитого. В остальных возрастных категориях ситуация примерно та же.
Минздрав дает полный расклад по выявленным зараженным в четверг, 26 августа. Всего их было 8071.
По возрасту: 2430 (29%) зараженных в возрасте до 11 лет; 1049 (13%) в возрасте 12-18 лет; 2663 (33%) в возрасте 19-39 лет, 1452 (18%) в возрасте 40-49 лет, 645 (8%) старше 60 лет. ....... 49% выявленных в четверг зараженных были непривитыми, 46% привитыми, 2% - "недопривитые", 2% - переболевшие.
По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек. ....... Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.
Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял. Снова те самые 3 цифры: 1. Официально продали в мир 23 тысячи ковидных жмуров 2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров. 3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.
Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают" Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет.