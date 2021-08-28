RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3570357135723573

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют

Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность),
потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители.
Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".


  Igneus написав:Кстати, о релевантности статистики

Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Hotab
Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.

Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я)))
Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя".
Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое не очікувана", а середня тривалість життя в Україні??
Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось.
Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??


Вот потому и есть понятие ожидаемая средняя продолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности.
Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.

Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3570357135723573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7677 5713903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 13:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.