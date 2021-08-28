Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3570357135723573 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 06:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют

Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность),

потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители.

Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".





Igneus написав: Кстати, о релевантности статистики Кстати, о релевантности статистики

Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно. Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность),потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители.Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно. Hotab

Повідомлень: 4409 З нами з: 15.02.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 07:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Hotab

Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах. HotabНе спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.

Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я)))

Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя".

Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое не очікувана", а середня тривалість життя в Україні??

Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось.

Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??





Вот потому и есть понятие ожидаемая средняя продолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности.

Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.



Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет. Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я)))Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя".Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое, а середня тривалість життя в Україні??Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось.Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??Вот потому и есть понятиепродолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности.Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет. Hotab

Повідомлень: 4409 З нами з: 15.02.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3570357135723573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7677 5713903

ЛОБ Суб 28 сер, 2021 13:15