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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3570357135723573

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют

Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность),
потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители.
Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".


  Igneus написав:Кстати, о релевантности статистики

Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Hotab
Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.

Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я)))
Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя".
Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое не очікувана", а середня тривалість життя в Україні??
Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших/проживущих по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось.
Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??


Вот потому и есть понятие ожидаемая средняя продолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности.
Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.

Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет.

И потому , я всегда оперирую ожидаемой средней продолжительностью, в том числе в моей гипотетический ситуации "всех немцев 83+ кончили вмиг (например Ковид) , и у них обвал ожидаемой на много лет (может и 10)."
Хочет ОЙ+ попытаться макать меня,пусть пробует. Будивельнык уже посчитал , все даже лучше стало. (Впрочем он всегда культивировал идею "лучше рождаемость поднимать, а не стариков балластовых сохранять". Может потому у него все расчеты показывают "уничтожил стариков, поднял среднюю продолжительность")))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:25

  Schmit написав:
  antey1969 написав:Думал "реформаторы" обрезали финансирование только больницам. Ан нет. Пообщался с радиологами одной из киевских поликлиник. Оказалось, что им тоже не выплатили аванс и уже предупредили на собрании, что зарплата за август вовремя выплачена не будет. Государство Верховного главнокобубочки просто изо всех сил "готовится" к осенней волне Ковида))).

Два года, как нет никаких реформ вообще нигде, только урезание финансирования всего.

Яких ще реформ вам не вистарчає??? :mrgreen:

Все, що можна вже відреформували...
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 07:54

  Hotab написав: Может потому у него все расчеты показывают...

Уже даже ЛАД свои расчеты привел :shock: А вы с stm продолжаете позорно сливаться, но при этом громко верещать.

За последние сутки в Украине 4,9% выявленных. Желтая зона detected((.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Уже даже ЛАД свои расчеты привел


Я бы хотел потестить вас , что из его рассчетов вы поняли, но знаю,что будет мороз такой же, как и с эффективностью вакцинации: где ваши цифры, не надо мне ваши цифры, мне не хватает данных, не несите мне их)).

Мне не надо "даже Лад", мне надо "даже Ой+" с его 0.4 года, посчитанные и для Германии.
Но самое главное, что именно он будет считать:
средняя продолжительность жизни всех немцев за всю историю Германии и влияние на нее убиения немцев 83+?
Или средняя продолжительность немцев, рожденных в этом году (это через 100 лет мы узнаем) , но в любом случае смерть 83+ на них не влияет. Но хватит, вы все равно не понимаете ничего из того, о чем тут говорят).
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:46

  ЛАД написав:Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.
Якщо взяти вихідні данні що
Перше - вплив вакцини 6 місяців
Друге - за 20 місяців епідемії перехворіло 3% населення

То що таке зменшує вірогідність? З скількох з 3% до 2% в наступних 2 роки?
А що таке вірогідність передачі вірусу?
Вакцинація по Вашому як спирт вбиває ВСІ мікроби/віруси в радіусі метра?
Чи вакцинація просто дозволяє швидше реагувати організму....але поки наш організм зреагує на наявність чужородного тіла..пройде як мінімум пару годин і ще пару діб організму треба ці інородні тіла щоб знищити.
І от ці 100 годин Ви будете переносником захворювання
А якщо перехворіло 3%..то яка різниця?
budivelnik
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