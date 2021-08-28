Додано: Нед 29 сер, 2021 07:16

ЛАД написав: Hotab

Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах. HotabНе спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.

Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я)))Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя".Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое, а середня тривалість життя в Україні??Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших/проживущих по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось.Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??Вот потому и есть понятиепродолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности.Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет.И потому , я всегда оперирую ожидаемой средней продолжительностью, в том числе в моей гипотетический ситуации "всех немцев 83+ кончили вмиг (например Ковид) , и у них обвал ожидаемой на много лет (может и 10)."Хочет ОЙ+ попытаться макать меня,пусть пробует. Будивельнык уже посчитал , все даже лучше стало. (Впрочем он всегда культивировал идею "лучше рождаемость поднимать, а не стариков балластовых сохранять". Может потому у него все расчеты показывают "уничтожил стариков, поднял среднюю продолжительность")))