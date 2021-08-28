Igneus написав:Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют
Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность), потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители. Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".
Igneus написав:Кстати, о релевантности статистики
Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно.
ЛАД написав:Hotab Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.
Я очень даже понимаю о чем говорит пан Ой+, и о чем я))) Но это была его идея, он заверещал оперировать "не придуманою, не очікуваною , а фактичною тривалістю життя". Но тут сразу же огромная лужа, в которую он сажает себя сам. А что оно такое не очікувана", а середня тривалість життя в Україні?? Потому что ее считают для определенной группы (когорты) людей . Например для для его одноклассников (25 человек, проживших/проживущих по 45..64..73 и так далее лет). Если сейчас вмиг кончить всех, кому за 71 год , то для его одноклассников средняя не изменится. Оно их не коснулось. Для рожденных сегодня - точно так же. А для рожденных в 1950 году коснется непосредственно: тем счастливчикам , кто дожил до сегодня, им 71 год. Укрстат им отводит ещё лет 10 (примерно, табличку не сохранял) , при средней ожидаемой 70 лет, но мы их кончаем сегодня. В их группе вмиг резкий обвал средней.И так можно говорить о каждой группе (или рожденной в определенный год, или отобранной ещё по каким-то признакам. А что хочет нам посчитать и доказать пан Ой+?? Какую такую среднюю продолжительность жизни?? Всех рожденных за историю всей независимой Украины?? Она не изменится при укокошивании стариков. Тогда что??
Вот потому и есть понятие ожидаемая средняя продолжительность жизни для рожденных в определенный год. И вот она , как раз, не смотря на лишние смерти в разных странах всего-то от 6 до 20% по итогам 2020 года дала от полгода до 1.5 спад ожидаемой продолжительности. Например для Украины это 36 тысяч (6% )лишних смертей, и 0.66года падение.
Ну а если бабахнуть миллионы людей (все, кому за 71) , то обвал ожидаемой средней будет много лет.
И потому , я всегда оперирую ожидаемой средней продолжительностью, в том числе в моей гипотетический ситуации "всех немцев 83+ кончили вмиг (например Ковид) , и у них обвал ожидаемой на много лет (может и 10)." Хочет ОЙ+ попытаться макать меня,пусть пробует. Будивельнык уже посчитал , все даже лучше стало. (Впрочем он всегда культивировал идею "лучше рождаемость поднимать, а не стариков балластовых сохранять". Может потому у него все расчеты показывают "уничтожил стариков, поднял среднюю продолжительность")))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 07:29, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Думал "реформаторы" обрезали финансирование только больницам. Ан нет. Пообщался с радиологами одной из киевских поликлиник. Оказалось, что им тоже не выплатили аванс и уже предупредили на собрании, что зарплата за август вовремя выплачена не будет. Государство Верховного главнокобубочки просто изо всех сил "готовится" к осенней волне Ковида))).
Два года, как нет никаких реформ вообще нигде, только урезание финансирования всего.
Я бы хотел потестить вас , что из его рассчетов вы поняли, но знаю,что будет мороз такой же, как и с эффективностью вакцинации: где ваши цифры, не надо мне ваши цифры, мне не хватает данных, не несите мне их)).
Мне не надо "даже Лад", мне надо "даже Ой+" с его 0.4 года, посчитанные и для Германии. Но самое главное, что именно он будет считать: средняя продолжительность жизни всех немцев за всю историю Германии и влияние на нее убиения немцев 83+? Или средняя продолжительность немцев, рожденных в этом году (это через 100 лет мы узнаем) , но в любом случае смерть 83+ на них не влияет. Но хватит, вы все равно не понимаете ничего из того, о чем тут говорят).
ЛАД написав:Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.
Якщо взяти вихідні данні що Перше - вплив вакцини 6 місяців Друге - за 20 місяців епідемії перехворіло 3% населення
То що таке зменшує вірогідність? З скількох з 3% до 2% в наступних 2 роки? А що таке вірогідність передачі вірусу? Вакцинація по Вашому як спирт вбиває ВСІ мікроби/віруси в радіусі метра? Чи вакцинація просто дозволяє швидше реагувати організму....але поки наш організм зреагує на наявність чужородного тіла..пройде як мінімум пару годин і ще пару діб організму треба ці інородні тіла щоб знищити. І от ці 100 годин Ви будете переносником захворювання А якщо перехворіло 3%..то яка різниця?
The rate of breakthrough cases reported among those fully vaccinated is below 1% in all reporting states, ranging from 0.01% in Connecticut to 0.54% in Arkansas.
Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку? І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?
budivelnik написав:А якщо перехворіло 3%..то яка різниця?
В Україні — рекордна кількість вакцинованих проти COVID-19. За добу 173 тисячі щеплень..... Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку? І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?
Я почну вам довіряти після того,як ви навчитесь користуватись калькулятором .... 1 173000щеплень в добу=85000 вакцинованих в добу 2 40 млн осіб/85000 вакцинованих за добу=470 днів 3 Офіційний захист від щеплень триває 180 днів...
Питання на засипку А навіщо радіти 170 000 , якщо статистично необхідно в три рази більше?
Тому ще раз Для 50% населення група(0-40 років) - щеплення не потрібно від слова взагалі, по двом причинам а - воно не покращує статистику б - воно дозволяє якось триматись на плаву при 170 000 щеплень в добу
ЛАД написав:Не спорьте, вы с Ой+ оба правы. Просто говорите о разных вещах.
Могу объяснить, что имеет ввиду Ой+. Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет. Тогда 96х + 4•100 = 100•80 или 96х + 400 = 8000. Если даже эти 4% умрут в 60 лет, то получим среднюю 96х+4•60/100. (96х + 4•100) - (96х + 4•60) = 400-240 = 160 Т.е. сумма уменьшится на 160 и станет равной 8000-160 = 7840. И средняя продолжительность жизни станет равной 7840/100 = 78,4 года. Т.е. уменьшится на 1,6 года. Но это я сделал совершенно фантастические допущения.
П.Лад, що значить угодництво оба праві? 2*2=4, або скільки кому думається? Я хотів все ж таки побачити, яким чином років нарахує п.Hotab. А тоді, можливо, якщо би він міг зробити прості підрахунки, то його би попустило з істерикою. Трохи поточню алгоритм, яким я також ішов, але ми в умовах задачі говорили про наглу смерть всіх старше 83 роки, а це 3 млн (4%), сер. вік 85, сер. недожиття 5 років (я навіть щедро спочатку давав 10, але п.Hotab дав 10 недожиття для 80, то 5 буде точніше), а ніяк не 40 р. Тоді робимо далі дії і маємо взагалі зменшення на 0,2 р. для цієї змодельованої ситуації. Що там буде в майбутньому ніхто не знає розраховуючи очікувану тривалість на підставі продовження певних трендів які можуть різко змінитись як в одну, так і в другу сторону. Але смію запевнити, що коли ми побачимо оф. результати тривалості життя в ковідні роки як в країнах що боролись з ковідом не жаліючи громадян, так і в тих що забили на ковід, то тривалість життя не зміниться більше ніж на рік з доковідним періодом. Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.