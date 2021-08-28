Ой+ написав:Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.
Ясно. Так і знав, що не буде розрахунків фактичної середньої тривалості життя, не використовуючи цифри з табличок ..очікувана середня тривалість життя.
Бо інакше , щоб щось пан доказав, треба не тільки прикінчити всіх 83-річних німців, а ще і почекати десятки років (до речі скільки??? Всі німці які сьогодні живуть мають померти?) , щоб перевірити. Бо ми ж принципово надуваємо губки "тільки не треба мені очікувану, омріяну, придуману середню тривалість життя". Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось. До побачення. Якщо буде натхнення, можете ще показати мої цитати "краще не вчитись і працювати, а локдаунитись".
Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.
Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает. Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.
The rate of breakthrough cases reported among those fully vaccinated is below 1% in all reporting states, ranging from 0.01% in Connecticut to 0.54% in Arkansas.
Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку? І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?
Это конечно прикольно. Но важна оценка риска при гарантированном exposure. То что попадалось в прессе: в семьях, где появилась Дельта, вероятность breakthrough infection после Файзера - 20%.
По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек. ....... Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.
Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял. Снова те самые 3 цифры: 1. Официально подали в мир 23 тысячи ковидных жмуров 2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров. 3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.
Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают" Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет.
А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.
За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.