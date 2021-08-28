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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3571357235733574

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.

Ясно. Так і знав, що не буде розрахунків фактичної середньої тривалості життя, не використовуючи цифри з табличок ..очікувана середня тривалість життя. :mrgreen:

Бо інакше , щоб щось пан доказав, треба не тільки прикінчити всіх 83-річних німців, а ще і почекати десятки років (до речі скільки??? Всі німці які сьогодні живуть мають померти?) , щоб перевірити. Бо ми ж принципово надуваємо губки "тільки не треба мені очікувану, омріяну, придуману середню тривалість життя". Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось. До побачення. Якщо буде натхнення, можете ще показати мої цитати "краще не вчитись і працювати, а локдаунитись". :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:10

  ЛАД написав:Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/
Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику.

Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.

Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает.
Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:12

  IgA написав:
The rate of breakthrough cases reported among those fully vaccinated is below 1% in all reporting states, ranging from 0.01% in Connecticut to 0.54% in Arkansas.


Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку?
І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?


Это конечно прикольно. Но важна оценка риска при гарантированном exposure. То что попадалось в прессе: в семьях, где появилась Дельта, вероятность breakthrough infection после Файзера - 20%.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:14

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек.
.......
Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.

https://www.9tv.co.il/item/33578
Будем стремиться к повторению их результатов?


Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял.
Снова те самые 3 цифры:
1. Официально подали в мир 23 тысячи ковидных жмуров
2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров.
3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.


Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают"
Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет.

не интересно
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:21

А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира. :)

За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.

https://m.vesty.co.il/articles/rys6bhuwf
andrein
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