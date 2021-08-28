Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3571357235733574 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 10:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ой+ написав: Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь. Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.

Ясно. Так і знав, що не буде розрахунків фактичної середньої тривалості життя, не використовуючи цифри з табличок ..очікувана середня тривалість життя.



Бо інакше , щоб щось пан доказав, треба не тільки прикінчити всіх 83-річних німців, а ще і почекати десятки років (до речі скільки??? Всі німці які сьогодні живуть мають померти?) , щоб перевірити. Бо ми ж принципово надуваємо губки "тільки не треба мені очікувану, омріяну, придуману середню тривалість життя". Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось. До побачення. Якщо буде натхнення, можете ще показати мої цитати "краще не вчитись і працювати, а локдаунитись". Ясно. Так і знав, що не буде розрахунків фактичної середньої тривалості життя, не використовуючи цифри з табличок ..очікувана середня тривалість життя.Бо інакше , щоб щось пан доказав, треба не тільки прикінчити всіх 83-річних німців, а ще і почекати десятки років (до речі скільки??? Всі німці які сьогодні живуть мають померти?) , щоб перевірити. Бо ми ж принципово надуваємо губки "тільки не треба мені очікувану, омріяну, придуману середню тривалість життя". Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось. До побачення. Якщо буде натхнення, можете ще показати мої цитати "краще не вчитись і працювати, а локдаунитись". Hotab

Повідомлень: 4413 З нами з: 15.02.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 10:10 ЛАД написав: Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/

Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику. Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику.

Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.

Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает.

Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды. Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает.Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды. Ромасик Повідомлень: 2710 З нами з: 30.03.15 Подякував: 540 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 10:12 IgA написав:

The rate of breakthrough cases reported among those fully vaccinated is below 1% in all reporting states, ranging from 0.01% in Connecticut to 0.54% in Arkansas.



Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку?

І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а? Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку?І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?



Это конечно прикольно. Но важна оценка риска при гарантированном exposure. То что попадалось в прессе: в семьях, где появилась Дельта, вероятность breakthrough infection после Файзера - 20%. Это конечно прикольно. Но важна оценка риска при гарантированном exposure. То что попадалось в прессе: в семьях, где появилась Дельта, вероятность breakthrough infection после Файзера - 20%. adeges Повідомлень: 3751 З нами з: 14.03.06 Подякував: 270 раз. Подякували: 647 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 10:14 Hotab написав: ЛАД написав: По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек.

.......

Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.

https://www.9tv.co.il/item/33578

Будем стремиться к повторению их результатов? Будем стремиться к повторению их результатов?



Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял.

Снова те самые 3 цифры:

1. Официально подали в мир 23 тысячи ковидных жмуров

2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров.

3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.





Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают"

Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет. Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял.Снова те самые 3 цифры:1. Официально подали в мир 23 тысячи ковидных жмуров2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров.3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают"Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет.

не интересно не интересно Ромасик Повідомлень: 2710 З нами з: 30.03.15 Подякував: 540 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 10:21



За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.



https://m.vesty.co.il/articles/rys6bhuwf А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%. andrein

Повідомлень: 1406 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3571357235733574 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7677 5724722

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