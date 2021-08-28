Додано: Нед 29 сер, 2021 10:53

ЛАД написав: Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет. Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет.

Hotab написав: Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось

Не годится это все для "средняя продолжительность жизни" .Основополагающее:1. Хоть средняя продолжительность жизни, хоть ожидаемая средняя продолжительность жизни, но она высчитывается для определенной группы (возрастной, социальной) . Нужно понимать, кого мы включаем в рассчеты для средней. Вы кого считали??2. Если мы считаем для живых на данный момент, то это "ожидаемая". Без слова "ожидаемая" - это уже для группы, в которой все умерли.3. Так как пан Ой+ принципиально отказывается оперировать словом "ожидаемая" (которая напомню, упала на 0.5-1 год уже просто по факту относительно небольшого количества избыточных смертей смертей, вызванных Ковид) , то мы можем говорить только о расчетах какой-то умершей группы. Какой??А какое мы имеем право включать в эти расчеты данные из "ожидаемая средняя продолжительность жизни" ещё живущих людей.Потлму мне кроме какдобавить нечего.