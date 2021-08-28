Ой+ написав:Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.
Ясно. Так і знав, що не буде розрахунків фактичної середньої тривалості життя, не використовуючи цифри з табличок ..очікувана середня тривалість життя.
Бо інакше , щоб щось пан доказав, треба не тільки прикінчити всіх 83-річних німців, а ще і почекати десятки років (до речі скільки??? Всі німці які сьогодні живуть мають померти?) , щоб перевірити. Бо ми ж принципово надуваємо губки "тільки не треба мені очікувану, омріяну, придуману середню тривалість життя". Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось. До побачення. Якщо буде натхнення, можете ще показати мої цитати "краще не вчитись і працювати, а локдаунитись".
The rate of breakthrough cases reported among those fully vaccinated is below 1% in all reporting states, ranging from 0.01% in Connecticut to 0.54% in Arkansas.
Ризик повторно захворіти після вакцинації менше 1%, в принципі такий самий як і вірогідність захворіти повторно. І так само збільшується з часом. Чи Ви думали що перехворів і все, в доміку? І може вже пора навчитися гуглити та користуватися гугл транслейтом а?
Это конечно прикольно. Но важна оценка риска при гарантированном exposure. То что попадалось в прессе: в семьях, где появилась Дельта, вероятность breakthrough infection после Файзера - 20%.
По данным федеральной службы, за месяц скончался 50.421 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. В данных Росстата "ковид" как основная причина смерти назван в 38.922 случаях. Остальные пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.Предыдущий рекорд, согласно подсчетам Росстата, был установлен в декабре 2020 года, когда скончался 45.331 человек. ....... Отметим, что 50 тысяч смертей в месяц — это примерно по 1600 в сутки, однако оперативный штаб по борьбе с инфекцией за месяц ни разу не фиксировал более 800 летальных случаев. До середины июля этот показатель не достигал и 700. В сумме это дает около 24 тысяч смертей.
Собственно это снова стоит Ромасику перечитать , если вдруг он с первого раза ранее не понял. Снова те самые 3 цифры: 1. Официально подали в мир 23 тысячи ковидных жмуров 2.Для себя насчитали 50 тысяч жмуров. 3. Избыточная смертность за месяц 60+ тысяч жмуров.
Ромасик говорит "зрады нет,ничего не скрывают" Впрочем никто и не говорит , что зрада есть. Но как минимум 2 первые цифры (тот факт, что они разные) очень дурно пахнет.
budivelnik написав:Я почну вам довіряти після того,як ви навчитесь користуватись калькулятором .... 1 173000щеплень в добу=85000 вакцинованих в добу 2 40 млн осіб/85000 вакцинованих за добу=470 днів 3 Офіційний захист від щеплень триває 180 днів...
Питання на засипку А навіщо радіти 170 000 , якщо статистично необхідно в три рази більше?
Тому ще раз Для 50% населення група(0-40 років) - щеплення не потрібно від слова взагалі, по двом причинам а - воно не покращує статистику б - воно дозволяє якось триматись на плаву при 170 000 щеплень в добу
Ваш калькулятор бере на вході сміття і на виході теж отримує сміття.
Іммунітет це не партія йогуртів, яку потрібно викидати після закінчення терміну придатності. В когось він закінчується за 6 місяців, а в когось триває довгше. В розвинутих країнах менша популярність любого Вам соціал-дарівінізму, тому і вводять повторні щеплення через 6 місяців, в першу чергу для літніх людей, в яких ризик повторно захворіти вищий. Якщо для вас сотня-півтори пенсіонерів в день як в Британії зараз - не трагедія то можна взагалі повторно не вакцинувати. щодо молодше 40 - 1) негативний вплив ковіду це не тільки смерть, вже сотні наукових праць про це є 2) якщо просто дати всім перехворіти то є ризик появи нових штамів, які в умовах великої кількості імунних скоріше за все будуть направлені на пробиття імунітету і все почнеться по новій 3) як заставити вакцинуватися саме пенсіонерів? А якщо ми не можемо їх заставити то може краще хай вакцинуються переносники?
Ну і подумайте які є альтернативи вакцинації, якщо при просто перехворіти буде локдаун на 15 тис в добу. Може краще все ж хоч 173 тис і без локдауну?
І що трапилося з Вашим твердженням що кількість вакцинованих ніколи не перевищить кількість перехворілих? Як тепер розуміти оце Ваше 3% перехворілих? Вакцинованих то вже більше, якщо офіціні цифри брати.
yama написав:...... итак официальное мнение звучит так ( не дословно) - " вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения болезни, но не защищает вас от самой болезни и не делает вас безопасными ( не заразными ) для других " с этим все согласны ? я конечно сказал своими словами , но максимально приближенно к официально версии ... поправьте если что
Вообще-то не так. Говорилось о том, что вакцинация уменьшает вероятность и заражения, и передачи вируса.
статистически невозможно просчитать вероятность заражений вне лабораторных условий. Вакцинированные по анализам будут зараженными.
Я и не настаиваю. Только, чтобы не выглядеть глупо, не стоит тогда открывать пятачок на предмет "я всем и Хотабу показал статистику" . Потому что как-то сложновато показывать то, что сам не знаешь где найти и не интересно знать))).
andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.
За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.
Уже есть обновлённые данные за последние сутки 11.180 человек прирост и 703(!!!) тяжело больных из которых 193 в критическом состоянии . Кстати несколько недель назад ещё некоторые израильские представители власти заявляли, что если количество "тяжёлых" подымается выше 600, то придётся обьявить локдаун ибо медицинская система не справится. На сегодня же об этом речь не идёт вообще. Также пару дней назад в ряде израильских больниц начались угрозы забастовки медработников.
ЛАД написав:Пусть средняя продолжительность жизни 80 лет. И пусть 96% людей умирают раньше со средней х лет, а у 4% средняя 100 лет.
Не годится это все для "средняя продолжительность жизни" . Основополагающее: 1. Хоть средняя продолжительность жизни, хоть ожидаемая средняя продолжительность жизни, но она высчитывается для определенной группы (возрастной, социальной) . Нужно понимать, кого мы включаем в рассчеты для средней. Вы кого считали?? 2. Если мы считаем для живых на данный момент, то это "ожидаемая". Без слова "ожидаемая" - это уже для группы, в которой все умерли. 3. Так как пан Ой+ принципиально отказывается оперировать словом "ожидаемая" (которая напомню, упала на 0.5-1 год уже просто по факту относительно небольшого количества избыточных смертей смертей, вызванных Ковид) , то мы можем говорить только о расчетах какой-то умершей группы. Какой?? А какое мы имеем право включать в эти расчеты данные из "ожидаемая средняя продолжительность жизни" ещё живущих людей.Потлму мне кроме как
Hotab написав:Ото, пане Ой+, краще не позоритись з вашим "не треба мені", а використовуйте те, що використовують демографи. Бо все інше - це не про прогнозні розрахунки, а про фактичне. Якого ми з вами на своєму віку не дочекаємось
добавить нечего.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 11:02, всього редагувалось 3 разів.
andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.
В ней по прежнему смертность далёкая (в разы) от прошлых пиков . А это главное.
roberto dark написав:703(!!!) тяжело больных из которых 193 в критическом состоянии
723 даже. +21 за последние сутки. По жмурам все по прежнему не критично в сравнении с прошлым пиком.
Ну и самое главное: среди вакцинированых ситуация сильно лучше, чем антиваксов. В той же возрастной группе.
Большинство израильтян свято веруют в вакцинацию, а те из моих знакомых +40, кто уже бустером укололись - кроме болей в плече и некоторой слабости и сонливости в течение суток, больше никаких побочек не испытывали. Правда антивакцинаторы розсылают разные сообщения про разного рода ужасы после 3й прививки ( у знакомых).
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 29 сер, 2021 10:58, всього редагувалось 1 раз.