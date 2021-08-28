Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.
Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает. Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.
Вот уж действительно - каждый видит то, что хочет. Я считал, что основное в статье:
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
А дальнейшие ваши рассуждения сумбурны и мало понятны.
А это в Вашем следующем посте:
статистически невозможно просчитать вероятность заражений вне лабораторных условий. Вакцинированные по анализам будут зараженными
вообще тянет на нобелевку или, скорее, шнобелевку. У Вас тоже, как у Андрейки, "2 высших технических"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.
За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.
А госпитализаций и смертей? Открывают срочно новые отделения и закупают кислород у соседних стран? т.е. самая обколотая страна мира просто вводит масочный режим и даёт заработать производителям вакцин. Кстати сколько, по сравнению с чем даёт заработать? Я понимаю что нас не будут нагружать этими сложными IPO, фондовым рынком, новыми технологиями. Какие подлецы этот запад, не видели средний возраст умерших и мой средний в 45 лет, это ж какой средний показатель мы изобрели, всем средним средний!!! И последнее, стоимость похорон и стоимость вакцин это тоже цифры разных порядков. Стоимость оборудования госпиталя разводкой кислорода тоже не дёшево. Переутомления и нехватка персонала там же тоже дорого. Для поддержания картинки пиздеца, кроме страны.юа, стоит особо дорого. Эфир медиа не бесплатен. Технарь с двумя высшими
Denik написав:Мать созвонилась с родственниками в Новосибирске. Ковидом переболели практически все. Половина - после вакцинации Спутником включая малых детей. 40-летняя родственница после полной вакцинации Спутником попала в больницу под кислород с тяжелой формой. Молодая пара (около 30), антиковидники - он переболел в тяжелой форме (больница, под кислород), она - легче, ребенок (детсадик) - легко. К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0. Волна в России (+ ОРДЛО) будет до момента пока не переболеет 80-90%. То же самое скорее всего будет во всем мире еще пару лет, пока все не будут вакцинироваться раз в полгода
История еще не закончилась. 30 летний родственник еще не переболел, а наоборот - попал в реанимацию.
И к чему эта новость то? От бормотухи на базе стекломоя разве кто-то ожидал результата?
Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.
Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает. Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.
Вот уж действительно - каждый видит то, что хочет. Я считал, что основное в статье:
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
А дальнейшие ваши рассуждения сумбурны и мало понятны.
А это в Вашем следующем посте:
статистически невозможно просчитать вероятность заражений вне лабораторных условий. Вакцинированные по анализам будут зараженными
вообще тянет на нобелевку или, скорее, шнобелевку. У Вас тоже, как у Андрейки, "2 высших технических"?
непонятно, то бывает. Возможно нужно иметь какое-то образование, чтобы причинно-следственные связи анализировать, а не разбрасываться личностными выводами, когда нечего сказать по сути. И пространственными пропагандистскими фразами типа
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.
За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.
За три дня до начала нового учебного года число учащихся, болеющих коронавирусом или находящихся в карантине из-за контактов с больными, побило рекорд и достигло 124.412. Из данных минздрава следует, что 34.005 учащихся являются больными в активной стадии заболевания, а оставшиеся 90.407 школьников находятся в карантине из-за контактов с больными.
Только накануне, 28 августа, было выявлено 3083 новых зараженных школьников и 193 члена педагогических коллективов. Процент положительных ответов на анализы среди школьников составляет 7,3%. Это выше общеизраильских показателей.
Иными словами, 1 из каждых 14 учащихся, сделавших анализ на коронавирус, получил положительный ответ. Понятно, что больные школьники не смогут начать учебный год. Вместе с ними 1 сентября на работу не выйдут 6560 педагогов, находящихся в карантине или проходящих лечение от коронавируса.
У нас в Виннице машину разыгрывают. Кому-то повезёт. Идея хорошая. В Калифорнии, если не ошибаюсь разыгрывают 5 раз миллион баксов. +5 новых миллионеров в США. В РФ и Бразилии всё хорошо и так, балет+танки в Севастополе, президент со словами "идите работать, ковида нет" - это здорово, не то что в Шотландии
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Я и не настаиваю. Только, чтобы не выглядеть глупо, не стоит тогда открывать пятачок на предмет "я всем и Хотабу показал статистику" . Потому что как-то сложновато показывать то, что сам не знаешь где найти и не интересно знать))).
не интересно что-то опять вам объяснять. А статистика - да, открытая. Вы ее и сами притащили опять, но с пометкой *зрада, как и прежде.