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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3572357335743575>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Правда антивакцинаторы розсылают разные сообщения про разного ужасы после 3й прививки ( у знакомых).

У них работа такая.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:01

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/
Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику.

Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.

Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает.
Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.

Вот уж действительно - каждый видит то, что хочет. Я считал, что основное в статье:
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.

А дальнейшие ваши рассуждения сумбурны и мало понятны.

А это в Вашем следующем посте:
статистически невозможно просчитать вероятность заражений вне лабораторных условий. Вакцинированные по анализам будут зараженными

вообще тянет на нобелевку или, скорее, шнобелевку.
У Вас тоже, как у Андрейки, "2 высших технических"? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:06

  andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира. :)

За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.

https://m.vesty.co.il/articles/rys6bhuwf

А госпитализаций и смертей?
Открывают срочно новые отделения и закупают кислород у соседних стран?
т.е. самая обколотая страна мира просто вводит масочный режим и даёт заработать производителям вакцин. Кстати сколько, по сравнению с чем даёт заработать? Я понимаю что нас не будут нагружать этими сложными IPO, фондовым рынком, новыми технологиями. Какие подлецы этот запад, не видели средний возраст умерших и мой средний в 45 лет, это ж какой средний показатель мы изобрели, всем средним средний!!!
И последнее, стоимость похорон и стоимость вакцин это тоже цифры разных порядков. Стоимость оборудования госпиталя разводкой кислорода тоже не дёшево. Переутомления и нехватка персонала там же тоже дорого. Для поддержания картинки пиздеца, кроме страны.юа, стоит особо дорого. Эфир медиа не бесплатен. Технарь с двумя высшими ;)
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..

Нажаль, є, і те і інше
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/blogmaryshuk/v ... _GK0T-GK1C
Востаннє редагувалось чик в Нед 29 сер, 2021 11:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Denik написав:
  Denik написав:Мать созвонилась с родственниками в Новосибирске. Ковидом переболели практически все. Половина - после вакцинации Спутником включая малых детей. 40-летняя родственница после полной вакцинации Спутником попала в больницу под кислород с тяжелой формой. Молодая пара (около 30), антиковидники - он переболел в тяжелой форме (больница, под кислород), она - легче, ребенок (детсадик) - легко.
К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0. Волна в России (+ ОРДЛО) будет до момента пока не переболеет 80-90%.
То же самое скорее всего будет во всем мире еще пару лет, пока все не будут вакцинироваться раз в полгода

История еще не закончилась. 30 летний родственник еще не переболел, а наоборот - попал в реанимацию.
И к чему эта новость то? От бормотухи на базе стекломоя разве кто-то ожидал результата?
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:33

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Что не так с третьей прививкой от «короны»? - https://detaly.co.il/chto-ne-tak-s-tretej-privivkoj-ot-korony/
Цитировать не буду, здесь, скорее, общие рассуждения. Но антивакцинаторам различного толка рекомендую. В частности, будивельнику.

Статистика Израиля, который стал в этом первопроходцем, обнадеживает: судя по всему, третья прививка действительно защищает от тяжелого течения болезни.

Третья волна заболеваемости действительно обнадеживает.
Раньше все думали, что 2 прививки действительно защищают и не от тяжелого течения, а от любого, а теперь оказывается, что действительно защищают 3 (и только в 4 раза уменьшают). Т.е. надо сдлеать 4ую и посмотреть, действительно ли 4ая защищает. А после 5ой кролик и вовсе с иглы не слезет. А от легкого течения и вовсе не защищает - детишки Израиля продолжат годами страдать, не ощущая вкуса кошерной еды.

Вот уж действительно - каждый видит то, что хочет. Я считал, что основное в статье:
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.

А дальнейшие ваши рассуждения сумбурны и мало понятны.

А это в Вашем следующем посте:
статистически невозможно просчитать вероятность заражений вне лабораторных условий. Вакцинированные по анализам будут зараженными

вообще тянет на нобелевку или, скорее, шнобелевку.
У Вас тоже, как у Андрейки, "2 высших технических"? :)

непонятно, то бывает. Возможно нужно иметь какое-то образование, чтобы причинно-следственные связи анализировать, а не разбрасываться личностными выводами, когда нечего сказать по сути. И пространственными пропагандистскими фразами типа
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:38

  andrein написав:А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира. :)

За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.

https://m.vesty.co.il/articles/rys6bhuwf

Интересное из вашей ссылки:
За три дня до начала нового учебного года число учащихся, болеющих коронавирусом или находящихся в карантине из-за контактов с больными, побило рекорд и достигло 124.412. Из данных минздрава следует, что 34.005 учащихся являются больными в активной стадии заболевания, а оставшиеся 90.407 школьников находятся в карантине из-за контактов с больными.

Только накануне, 28 августа, было выявлено 3083 новых зараженных школьников и 193 члена педагогических коллективов. Процент положительных ответов на анализы среди школьников составляет 7,3%. Это выше общеизраильских показателей.

Иными словами, 1 из каждых 14 учащихся, сделавших анализ на коронавирус, получил положительный ответ. Понятно, что больные школьники не смогут начать учебный год. Вместе с ними 1 сентября на работу не выйдут 6560 педагогов, находящихся в карантине или проходящих лечение от коронавируса.

https://www.vesty.co.il/main/article/rys6bhuwf

Насколько помню, школьники не прививались, т.к. они якобы "не болеют или болеют легко и безсимптомно". а оказывается
34.005 учащихся являются больными в активной стадии заболевания

Проценты считайте сами.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:40

  andrein написав:Всем Свидетелям Ковида.
Идите и заберите свой миллион баксов. :)
https://healthglade.com/1000000-reward- ... 19-exists/

У нас в Виннице машину разыгрывают. Кому-то повезёт. Идея хорошая. В Калифорнии, если не ошибаюсь разыгрывают 5 раз миллион баксов. +5 новых миллионеров в США.
В РФ и Бразилии всё хорошо и так, балет+танки в Севастополе, президент со словами "идите работать, ковида нет" - это здорово, не то что в Шотландии :)
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:41

  Hotab написав:
  Ромасик написав:не интересно

Я и не настаиваю. Только, чтобы не выглядеть глупо, не стоит тогда открывать пятачок на предмет "я всем и Хотабу показал статистику" . Потому что как-то сложновато показывать то, что сам не знаешь где найти и не интересно знать))).

не интересно что-то опять вам объяснять. А статистика - да, открытая. Вы ее и сами притащили опять, но с пометкой *зрада, как и прежде.
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