Додано: Нед 29 сер, 2021 11:06

andrein написав: А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.



За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.



https://m.vesty.co.il/articles/rys6bhuwf А сейчас последние новости из самой обколотой страны страны мира.За минувшие сутки (с 00:01 до 23:59 субботы, 28 августа) в Израиле официально подтвержден 7071 новый случай заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 52. Такие данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 8:38 воскресенья, 29 августа. Доля положительных анализов повысилась с 6,65% до 7,09%.

А госпитализаций и смертей?Открывают срочно новые отделения и закупают кислород у соседних стран?т.е. самая обколотая страна мира просто вводит масочный режим и даёт заработать производителям вакцин. Кстати сколько, по сравнению с чем даёт заработать? Я понимаю что нас не будут нагружать этими сложными IPO, фондовым рынком, новыми технологиями. Какие подлецы этот запад, не видели средний возраст умерших и мой средний в 45 лет, это ж какой средний показатель мы изобрели, всем средним средний!!!И последнее, стоимость похорон и стоимость вакцин это тоже цифры разных порядков. Стоимость оборудования госпиталя разводкой кислорода тоже не дёшево. Переутомления и нехватка персонала там же тоже дорого. Для поддержания картинки пиздеца, кроме страны.юа, стоит особо дорого. Эфир медиа не бесплатен. Технарь с двумя высшими