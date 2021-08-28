RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3572357335743575

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Также пару дней назад в ряде израильских больниц начались угрозы забастовки медработников.

Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
13.08.21
...
А теперь от нас вновь ожидают, что мы вызовемся работать двойные смены в скафандрах, сквозь которые ничего не видно и не слышно, в которых тело потеет, зудит и покрывается сыпью. Иногда в такой экипировке падают в обморок. И все это почему?

Потому, что вы "имеете право" не прививаться. И вы решили воспользоваться этим правом. Вам трудно надевать маску, трудно соблюдать ограничения. А знаете что? Нам тоже трудно. Трудно ежедневно рисковать своим здоровьем и жизнями своих родных. Трудно работать в таких условиях. Нас тяготит кладбищенская атмосфера в больницах. Это вы, вы сами выбрали отказ от прививки. Там почему мы должны заботиться о тех, кто не заботится о себе сам?

Вот говорят: нельзя отказаться лечить непривитых, ведь лечат же пострадавших от курения и наркотиков. Отвечу вам. Коронавирус ничем не напоминает привычку курить или наркоманию. Эти проблемы вызваны социальными обстоятельствами в молодости, а потом вырабатывается физическая зависимость. Никто не выбирает судьбу наркомана или курильщика. А вот отказ от прививки – это дело личного выбора.

Не ждите сочувствия. Не ждите понимания. Не ждите, что мы станем плакать о вас.

Мы, медики, которые должны находиться на переднем крае борьбы, выдохлись. Нас поразил посттравматический стрессовый синдром. А также мы страдаем от выгорания.

В последние дни за закрытыми дверями идут баталии: медики возмущены самой мыслью о том, что придется опять приносить себя в жертву во имя тех, кто пальцем о палец не ударил, не приложил минимальное усилие в интересах самого себя и общества.

https://www.vesty.co.il/main/opinions/article/hkf4qt7xf
yanyura
 
Повідомлень: 6117
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1935 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:с пометкой *зрада,

Это как? Какая пометка?

Усматривается какое-то искаженное восприятие вами информации полаваемой информации. Причем не только вами. У некоторых просто страх она вызывает, просят не пугать. Это просто "информация"). Конкретно по РФ- плохо то, что две разные: для себя и в официальную мировую.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:44

  Ой+ написав:.....
П.Лад, що значить угодництво оба праві? 2*2=4, або скільки кому думається?
Я хотів все ж таки побачити, яким чином років нарахує п.Hotab. А тоді, можливо, якщо би він міг зробити прості підрахунки, то його би попустило з істерикою.

Можете рассматривать как "угодництво".
2*2=4, но для начала надо чётко определить, о чём говорите, а то могут быть разные двойки. Если работать в другой системе счисления, то может быть и 2*2=10. :)
Вы всё же говорите, по-видимому, о средней ожидаемой продолжительности жизни.
А у Hotab"а нет никакой истерики, просто аргументы антиваксов убивают наповал, не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.,

Але смію запевнити, що коли ми побачимо оф. результати тривалості життя в ковідні роки як в країнах що боролись з ковідом не жаліючи громадян, так і в тих що забили на ковід, то тривалість життя не зміниться більше ніж на рік з доковідним періодом.

Прежде, чем всё это писать, было бы неплохо уточнить всё же, что Вы понимаете под "тривалістю життя".
Я тоже думаю, что средний возраст смерти вряд ли сильно уменьшится.

Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.

"Пережовувати і блудити" не надо. Но стоило бы более четко обозначить свою позицию.
Я в своём посте привёл 2 варианта отношения к ковиду. Какой Вы выбираете?
Мои варианты, конечно, крайние, можете предложить свой.
Ну и всё же Вы почему-то упорно уходите от ответа на вопрос viewtopic.php?p=5287347&sid=d7f469494987eb699542ef2d5761eea5#p5287347.
Всё же очень хотелось бы увидеть объяснение. А то Вы считаете, что переболело больше 40%, fler - примерно 40, будивельник сейчас назвал официальную цифру 3%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19333
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4817 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы всё же говорите, по-видимому, о средней ожидаемой продолжительности жизни.

Так и есть. Но своей ожидаемой. Потому что то, что уже посчитал демографы на 2020 год его не устроило))))


  ЛАД написав:Я тоже думаю, что средний возраст смерти вряд ли сильно уменьшится.

Более того, с мором стариков даже увеличивается. Будивельнык доказал))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 15.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:55

  Ромасик написав:.....
непонятно, то бывает. Возможно нужно иметь какое-то образование, чтобы причинно-следственные связи анализировать, а не разбрасываться личностными выводами, когда нечего сказать по сути. И пространственными пропагандистскими фразами типа
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.

У Вас таки точно, как у Андрейки, "2 высших технических".
Но излагать свои мысли не научились.
Кстати, "пространственными пропагандистскими фразами" это на каком языке? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19333
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4817 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3572357335743575
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, Gennadiy777, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7679 5730807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 11:53
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97266)
29.08.2021 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.