roberto dark написав:Также пару дней назад в ряде израильских больниц начались угрозы забастовки медработников.
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу 13.08.21 ... А теперь от нас вновь ожидают, что мы вызовемся работать двойные смены в скафандрах, сквозь которые ничего не видно и не слышно, в которых тело потеет, зудит и покрывается сыпью. Иногда в такой экипировке падают в обморок. И все это почему?
Потому, что вы "имеете право" не прививаться. И вы решили воспользоваться этим правом. Вам трудно надевать маску, трудно соблюдать ограничения. А знаете что? Нам тоже трудно. Трудно ежедневно рисковать своим здоровьем и жизнями своих родных. Трудно работать в таких условиях. Нас тяготит кладбищенская атмосфера в больницах. Это вы, вы сами выбрали отказ от прививки. Там почему мы должны заботиться о тех, кто не заботится о себе сам?
Вот говорят: нельзя отказаться лечить непривитых, ведь лечат же пострадавших от курения и наркотиков. Отвечу вам. Коронавирус ничем не напоминает привычку курить или наркоманию. Эти проблемы вызваны социальными обстоятельствами в молодости, а потом вырабатывается физическая зависимость. Никто не выбирает судьбу наркомана или курильщика. А вот отказ от прививки – это дело личного выбора.
Не ждите сочувствия. Не ждите понимания. Не ждите, что мы станем плакать о вас.
Мы, медики, которые должны находиться на переднем крае борьбы, выдохлись. Нас поразил посттравматический стрессовый синдром. А также мы страдаем от выгорания.
В последние дни за закрытыми дверями идут баталии: медики возмущены самой мыслью о том, что придется опять приносить себя в жертву во имя тех, кто пальцем о палец не ударил, не приложил минимальное усилие в интересах самого себя и общества.
Усматривается какое-то искаженное восприятие вами информации полаваемой информации. Причем не только вами. У некоторых просто страх она вызывает, просят не пугать. Это просто "информация"). Конкретно по РФ- плохо то, что две разные: для себя и в официальную мировую.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:..... П.Лад, що значить угодництво оба праві? 2*2=4, або скільки кому думається? Я хотів все ж таки побачити, яким чином років нарахує п.Hotab. А тоді, можливо, якщо би він міг зробити прості підрахунки, то його би попустило з істерикою.
Можете рассматривать как "угодництво". 2*2=4, но для начала надо чётко определить, о чём говорите, а то могут быть разные двойки. Если работать в другой системе счисления, то может быть и 2*2=10. Вы всё же говорите, по-видимому, о средней ожидаемой продолжительности жизни. А у Hotab"а нет никакой истерики, просто аргументы антиваксов убивают наповал, не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.,
Але смію запевнити, що коли ми побачимо оф. результати тривалості життя в ковідні роки як в країнах що боролись з ковідом не жаліючи громадян, так і в тих що забили на ковід, то тривалість життя не зміниться більше ніж на рік з доковідним періодом.
Прежде, чем всё это писать, было бы неплохо уточнить всё же, что Вы понимаете под "тривалістю життя". Я тоже думаю, что средний возраст смерти вряд ли сильно уменьшится.
Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.
"Пережовувати і блудити" не надо. Но стоило бы более четко обозначить свою позицию. Я в своём посте привёл 2 варианта отношения к ковиду. Какой Вы выбираете? Мои варианты, конечно, крайние, можете предложить свой. Ну и всё же Вы почему-то упорно уходите от ответа на вопрос viewtopic.php?p=5287347&sid=d7f469494987eb699542ef2d5761eea5#p5287347. Всё же очень хотелось бы увидеть объяснение. А то Вы считаете, что переболело больше 40%, fler - примерно 40, будивельник сейчас назвал официальную цифру 3%.
Ромасик написав:..... непонятно, то бывает. Возможно нужно иметь какое-то образование, чтобы причинно-следственные связи анализировать, а не разбрасываться личностными выводами, когда нечего сказать по сути. И пространственными пропагандистскими фразами типа
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
У Вас таки точно, как у Андрейки, "2 высших технических". Но излагать свои мысли не научились. Кстати, "пространственными пропагандистскими фразами" это на каком языке?