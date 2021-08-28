roberto dark написав:Также пару дней назад в ряде израильских больниц начались угрозы забастовки медработников.
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу 13.08.21 ... А теперь от нас вновь ожидают, что мы вызовемся работать двойные смены в скафандрах, сквозь которые ничего не видно и не слышно, в которых тело потеет, зудит и покрывается сыпью. Иногда в такой экипировке падают в обморок. И все это почему?
Потому, что вы "имеете право" не прививаться. И вы решили воспользоваться этим правом. Вам трудно надевать маску, трудно соблюдать ограничения. А знаете что? Нам тоже трудно. Трудно ежедневно рисковать своим здоровьем и жизнями своих родных. Трудно работать в таких условиях. Нас тяготит кладбищенская атмосфера в больницах. Это вы, вы сами выбрали отказ от прививки. Там почему мы должны заботиться о тех, кто не заботится о себе сам?
Вот говорят: нельзя отказаться лечить непривитых, ведь лечат же пострадавших от курения и наркотиков. Отвечу вам. Коронавирус ничем не напоминает привычку курить или наркоманию. Эти проблемы вызваны социальными обстоятельствами в молодости, а потом вырабатывается физическая зависимость. Никто не выбирает судьбу наркомана или курильщика. А вот отказ от прививки – это дело личного выбора.
Не ждите сочувствия. Не ждите понимания. Не ждите, что мы станем плакать о вас.
Мы, медики, которые должны находиться на переднем крае борьбы, выдохлись. Нас поразил посттравматический стрессовый синдром. А также мы страдаем от выгорания.
В последние дни за закрытыми дверями идут баталии: медики возмущены самой мыслью о том, что придется опять приносить себя в жертву во имя тех, кто пальцем о палец не ударил, не приложил минимальное усилие в интересах самого себя и общества.
Усматривается какое-то искаженное восприятие вами информации полаваемой информации. Причем не только вами. У некоторых просто страх она вызывает, просят не пугать. Это просто "информация"). Конкретно по РФ- плохо то, что две разные: для себя и в официальную мировую.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:..... П.Лад, що значить угодництво оба праві? 2*2=4, або скільки кому думається? Я хотів все ж таки побачити, яким чином років нарахує п.Hotab. А тоді, можливо, якщо би він міг зробити прості підрахунки, то його би попустило з істерикою.
Можете рассматривать как "угодництво". 2*2=4, но для начала надо чётко определить, о чём говорите, а то могут быть разные двойки. Если работать в другой системе счисления, то может быть и 2*2=10. Вы всё же говорите, по-видимому, о средней ожидаемой продолжительности жизни. А у Hotab"а нет никакой истерики, просто аргументы антиваксов убивают наповал, не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.,
Але смію запевнити, що коли ми побачимо оф. результати тривалості життя в ковідні роки як в країнах що боролись з ковідом не жаліючи громадян, так і в тих що забили на ковід, то тривалість життя не зміниться більше ніж на рік з доковідним періодом.
Прежде, чем всё это писать, было бы неплохо уточнить всё же, что Вы понимаете под "тривалістю життя". Я тоже думаю, что средний возраст смерти вряд ли сильно уменьшится.
Знову ж таки пережовувати ці цифри і блудити в трьох соснах бажання не маю і відкланююсь.
"Пережовувати і блудити" не надо. Но стоило бы более четко обозначить свою позицию. Я в своём посте привёл 2 варианта отношения к ковиду. Какой Вы выбираете? Мои варианты, конечно, крайние, можете предложить свой. Ну и всё же Вы почему-то упорно уходите от ответа на вопрос viewtopic.php?p=5287347&sid=d7f469494987eb699542ef2d5761eea5#p5287347. Всё же очень хотелось бы увидеть объяснение. А то Вы считаете, что переболело больше 40%, fler - примерно 40, будивельник сейчас назвал официальную цифру 3%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:..... непонятно, то бывает. Возможно нужно иметь какое-то образование, чтобы причинно-следственные связи анализировать, а не разбрасываться личностными выводами, когда нечего сказать по сути. И пространственными пропагандистскими фразами типа
Коронавирус в очередной раз преподал миру урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности.
У Вас таки точно, как у Андрейки, "2 высших технических". Но излагать свои мысли не научились. Кстати, "пространственными пропагандистскими фразами" это на каком языке?
P.s. Если
не интересно что-то опять вам объяснять
, то что делать на форуме. Можно, конечно, не объяснять, а просто давать информацию. Но этого от Вас тоже не видно. Не считать же информацией - "ковида нет", это просто грипп" и вообще "происки империалистов".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Остается лишь догадываться, а какое отношение к этому процессу имеют
Я вообще считаю, что пожары поджигают пожарные (чтобы показать свою нужность), потопы устраивает МЧС, рак распространяют врачи, а Тайфун во Флориде строители. Метаболизм и перистальтику кишечника ускоряют продуктовые гиганты, а либидо мне повышают производители контрацептивов. Потому что даже Будивельнык говорил свое сакральное "шукай кому вигідно".
Igneus написав:Кстати, о релевантности статистики
Ждём с нетерпением, уверен, это будет не менее интересно.
Интересно, "юрист" удалил свой пост для того, чтобы потом заявить вам - "Я ничего подобного не писал! Вы все придумали!" вместо ответа вам по существу, т.к. его поймали на очередном фейке?
yanyura написав:Интересно, "юрист" удалил свой пост
Возможно увлекся и сам на себя пожаловался. И модератор удалил.
Вообще, очень интересный персонаж. Что не выдаст - то бульбашки в лужу. Даже странно. Ведь если те успехи на юридическом поприще, которыми он хвастает, это правда, то эрудиция, умение анализировать и работать с литературой должны быть в разы лучше. Но нет.
Из-за того, что всюду ляпы , практически не отсвечивает, но исправно все читает и постоянно жалуется админам. Какая цель преследуется? Непонятно.
Разведка США рассекретила выводы о происхождении коронавируса. Согласно отчету, вирус не разрабатывался в Китае в качестве биологического оружия, власти страны также не знали о надвигающейся пандемии до первых случаев заражения в ноябре 2019 года. Выделяют две гипотезы происхождения COVID-19: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент. При этом в Пекине доклад разведки о происхождении коронавируса называют научно неубедительным.
Володимир (Зев) Зеленко (нар. 1973[1], Київ) — американський сімейний лікар, відомий за просування коктейлю з трьох лікарських засобів: гідроксихлорохіну, сульфату цинку та азитроміцину в рамках експериментального амбулаторного лікування COVID-19, яке він пропагував як «Протокол Зеленка»[2][3].
17 червня 2020 року ВООЗ оголосила, що підрозділ гідроксихлорохіну в дослідженні Solidarity Trial припиняє свою діяльність. Виконавча група Solidarity Trial обґрунтувала це на основі досліджень Recovery, Discovery і Кохренівського ревю, які показали, що проміжні результати проведених досліджень показали, що гідроксихлорохін призвів до незначного зменшення летальності госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 у порівнянні зі стандартною терапією. Це рішення стосується лише проведення досліджень у Solidarity Trial і не поширюється на використання або оцінку гідроксихлорохіну в до- або післяекспозиційній профілактиці у людей, які можуть заразитися або потенційно заразилися COVID-19[20][21].
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.