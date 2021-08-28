Додано: Нед 29 сер, 2021 13:02

IgA написав: Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений

ЛАД написав: Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать". Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".

бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала

-авось пронесет !

и пронесло ...

а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - большея ж не против.То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцинаМы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !