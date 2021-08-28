yanyura написав:вы уверены, что он действительно юрист?
Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся. Впрочем довольно о нем.
IgA написав:Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений
а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше
ЛАД написав:Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".
я ж не против. Гарантии нету. То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцина Мы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !
бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала -авось пронесет ! и пронесло ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 сер, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений
а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше
Почему? Откуда больше?
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
Ну как в моем случае было. Ходил себе по магазинам как обычно, соблюдая требования (в маске), температуру на входе "меряли" (в кавычках, потому что даже не глядя). И только как-то вечером почувствовал, что морозит, померял температуру - 38+. Сколько я так ходил трудно сказать. Уже потом пошло серьёзнее и температура была до 40 и выше, впрочем, это единственный был симптом. Флюоорография была чистая