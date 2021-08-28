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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3574357535763577>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:47

  Hotab написав:.......
Ведь если те успехи на юридическом поприще, которыми он хвастает, это правда,

Возможно, главное в этой фразе слово *если". :)

Из-за того, что всюду ляпы , практически не отсвечивает, но исправно все читает и постоянно жалуется админам. Какая цель преследуется? Непонятно.

Уже как-то писал - видимо, не
хватает в жизни реальных успехов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:если те успехи на юридическом поприще, которыми он хвастает, это правда, то эрудиция, умение анализировать и работать с литературой должны быть в разы лучше.

А вы уверены, что он действительно юрист? Я тоже могу написать, что я Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо), но от этого я им не стану.

Похоже, вот он, только сокративший свой ник - https://issuu.com/socialist-alternative :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:вы уверены, что он действительно юрист?

Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся.
Впрочем довольно о нем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений

а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше
  ЛАД написав:Там ещё ряд таких же фраз. Т.е. однозначных выводов пока сделать нельзя и "исследование, ... еще предстоит рецензировать".

я ж не против. Гарантии нету. То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцина :mrgreen: Мы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !
бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала
-авось пронесет !
и пронесло ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 сер, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:04

  yama написав:
  IgA написав:Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений

а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше

Почему? Откуда больше?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:09

  stm написав:
  yama написав:
  IgA написав:Вы забыли упомянуть что после вакцинации вероятность этого меньше. А это слегка уменьшает ценность дальнейших рассуждений

а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше

Почему? Откуда больше?

Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:15

СчЕтаю, что всем, кто гриппом зимой болеет легко, надо слегка надламывать ноги. Ишь, удумали легко болеть и не лежать в кровати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:19

  yama написав:
  stm написав:Почему? Откуда больше?

Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .

Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:20

  чик написав:https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/378647870486604/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Прививать детей можно только хорошо проверенными вакцинами, полученными традиционными методами.

Только Спутником и никаких Файзеров!
А "традиционные методы" далеко не всегда были традиционными и при их появлении так же вызывали массу возражений и возмущений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну как в моем случае было. Ходил себе по магазинам как обычно, соблюдая требования (в маске), температуру на входе "меряли" (в кавычках, потому что даже не глядя). И только как-то вечером почувствовал, что морозит, померял температуру - 38+. Сколько я так ходил трудно сказать. Уже потом пошло серьёзнее и температура была до 40 и выше, впрочем, это единственный был симптом. Флюоорография была чистая
Faceless
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