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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3574357535763577

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:30

Faceless , много знакомых с зеркальной ситуацией. Температура недолго и невысокая. Но непонятные кашли. Снимок показывает пневмонию. Таких тихих пневмонийников очень много. Они, как множество избыточных смертей, ни в какую стату не попали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:56

  yama написав:
  stm написав:
  yama написав:а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше

Почему? Откуда больше?

Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .

А не привитой Ромка таким быть почему не может?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:23

  Faceless написав:
budivelnik написав:Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..
Нажаль, є, і те і інше
Є
станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні
вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин
група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи
група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%
група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%
То як?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..
Нажаль, є, і те і інше
Є
станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні
вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин
група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи
група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%
група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%
То як?


Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:45

  Hotab написав:
  yanyura написав:вы уверены, что он действительно юрист?

Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся.
....

Для этого не обязательно быть юристом. Вполне достаточно, к примеру, быть занудным дедушкой. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:53

  yama написав:.....
Гарантии нету. То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцина :mrgreen: Мы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !
бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала
-авось пронесет !
и пронесло ...

Не так.
Гарантии, действительно, нет.
Ну так почитайте даже о вакцине от кори хотя бы в Вики. Хорошая, давно отработанная вакцина с доказанным эффектом, но тоже "вероятности", а не "гарантии".
И
Первая вакцина для профилактики кори была создана в 1963 году. Она содержала убитые вирусы и была недостаточно эффективной, поэтому в 1968 году было принято решение заменить её другой вакциной, в которой уже содержались живые ослабленные вирусы

Т.е. первый вариант тоже был "недостаточно эффективным", хотя и приносил пользу. Возможно, так будет и с ковидом.
При этом и сегодняшние вакцины достаточно сильно помогают и эффективность доказана. Хотя хотелось бы лучше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:54

  Faceless написав:
budivelnik написав:Є
станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні
вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин
група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи
група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%
група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%
То як?
Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
З таким рівнем аналітичних здібностей... :mrgreen:
Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика

всього_вікова група__від ковіду_____від усіх причин___до загальної к-сті нас
19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000)
11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500)
10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)

Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякала
Але коли виявиться що кожен 20 000-ний?
В порівнянні з кожним 257 в групі 60+

ПС
На жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групи
ковідпофігісти
ковід перестрашені
То доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганих
А раз так , то я підтримаю гіпотезу по якій
Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених.
budivelnik
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