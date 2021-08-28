Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3574357535763577 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 13:30 Faceless , много знакомых с зеркальной ситуацией. Температура недолго и невысокая. Но непонятные кашли. Снимок показывает пневмонию. Таких тихих пневмонийников очень много. Они, как множество избыточных смертей, ни в какую стату не попали. Hotab

Повідомлень: 4425 З нами з: 15.02.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 13:56 yama написав: stm написав: yama написав: а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше

Почему? Откуда больше? Почему? Откуда больше?

Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный . Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .

А не привитой Ромка таким быть почему не может? А не привитой Ромка таким быть почему не может? stm

Повідомлень: 2935 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:23 Faceless написав: budivelnik написав: Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей.. Нажаль, є, і те і інше Нажаль, є, і те і інше Є

станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні

вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин

група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи

група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%

група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%

То як? станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Українівікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причингрупа 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групигрупа 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%То як? budivelnik

Повідомлень: 24892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Faceless написав: budivelnik написав: Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей.. Нажаль, є, і те і інше Нажаль, є, і те і інше Є

станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні

вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин

група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи

група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%

група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%

То як? станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Українівікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причингрупа 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групигрупа 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%То як?



Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого? Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого? Faceless

Модератор Повідомлень: 29865 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1265 раз. Подякували: 7227 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:45 Hotab написав: yanyura написав: вы уверены, что он действительно юрист? вы уверены, что он действительно юрист?

Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся.

.... Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся.....

Для этого не обязательно быть юристом. Вполне достаточно, к примеру, быть занудным дедушкой. Для этого не обязательно быть юристом. Вполне достаточно, к примеру, быть занудным дедушкой. ЛАД 2 Повідомлень: 19337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:53 yama написав: .....

Гарантии нету. То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцина Мы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !

бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала

-авось пронесет !

и пронесло ... .....То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцинаМы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !

Не так.

Гарантии, действительно, нет.

Ну так почитайте даже о вакцине от кори хотя бы в Вики. Хорошая, давно отработанная вакцина с доказанным эффектом, но тоже "вероятности", а не "гарантии".

И

Первая вакцина для профилактики кори была создана в 1963 году. Она содержала убитые вирусы и была недостаточно эффективной, поэтому в 1968 году было принято решение заменить её другой вакциной, в которой уже содержались живые ослабленные вирусы

Т.е. первый вариант тоже был "недостаточно эффективным", хотя и приносил пользу. Возможно, так будет и с ковидом.

При этом и сегодняшние вакцины достаточно сильно помогают и эффективность доказана. Хотя хотелось бы лучше. Не так.Гарантии, действительно, нет.Ну так почитайте даже о вакцине от кори хотя бы в Вики. Хорошая, давно отработанная вакцина с доказанным эффектом, но тоже "вероятности", а не "гарантии".Т.е. первый вариант тоже был "недостаточно эффективным", хотя и приносил пользу. Возможно, так будет и с ковидом.При этом и сегодняшние вакцины достаточно сильно помогают и эффективность доказана. Хотя хотелось бы лучше. ЛАД 2 Повідомлень: 19337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 14:54 Faceless написав: budivelnik написав: Є

станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні

вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин

група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи

група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89%

група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89%

То як? Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого? Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого? З таким рівнем аналітичних здібностей...

Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика



всього_вікова група__від ковіду_____від усіх причин___до загальної к-сті нас

19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000)

11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500)

10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)



Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякала

Але коли виявиться що кожен 20 000-ний?

В порівнянні з кожним 257 в групі 60+



ПС

На жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групи

ковідпофігісти

ковід перестрашені

То доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганих

А раз так , то я підтримаю гіпотезу по якій

Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених. З таким рівнем аналітичних здібностей...Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000)11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500)10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякалаАле коли виявиться що кожен 20 000-ний?В порівнянні з кожним 257 в групі 60+ПСНа жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групиковідпофігістиковід перестрашеніТо доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганихА раз так , то я підтримаю гіпотезу по якійЧим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених. budivelnik

Повідомлень: 24892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3574357535763577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 766 , 767 , 768

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7679 5741472

Gennadiy777 Нед 29 сер, 2021 11:53