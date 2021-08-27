Faceless , много знакомых с зеркальной ситуацией. Температура недолго и невысокая. Но непонятные кашли. Снимок показывает пневмонию. Таких тихих пневмонийников очень много. Они, как множество избыточных смертей, ни в какую стату не попали.
yama написав:а вероятность гулять будучи заразным ходить по общественным местам и на работу - больше
Почему? Откуда больше?
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
budivelnik написав:Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..
Нажаль, є, і те і інше
Є станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89% група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89% То як?
budivelnik написав:Я пишу що в групі 0-40 вакцинуватись без потреби ..бо там не має ні важких захворювань ні смертей..
Нажаль, є, і те і інше
Є станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89% група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89% То як?
Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
yanyura написав:вы уверены, что он действительно юрист?
Уверен. Не спрашивайте меня откуда, но уверен. Причем в самом гадком и мерзком его проявлении. Заваливает весь окружающий мир жалобами со ссылкой на законодательство. Что-то типа занудного дедушки-пенсионера, который строчит "куда надо" до самой смерти, жалуясь на всех и вся. ....
Для этого не обязательно быть юристом. Вполне достаточно, к примеру, быть занудным дедушкой.
yama написав:..... Гарантии нету. То есть польза от вакцинации для окружающих сомнительная ( не доказанная) . Так извиняюсь зачем ? не понятно помогает ли вакцина . Какая то самая противоречивая вакцина среди всех существующих - которая ничего не гарантирует и ничего не обещает . Условно говоря - Лекарство с недоказанной эффективностью прям как гомеопатия - одним помогает другим нет , может вообще плацебо эффект работает от вакцинации больше чем сама вакцина Мы что-то там проверяли проверяли и так до конца и не поняли не уверенны - но колитесь авось пронесет !
бабушка скушала селедку и запила молочком, и подумала -авось пронесет ! и пронесло ...
Не так. Гарантии, действительно, нет. Ну так почитайте даже о вакцине от кори хотя бы в Вики. Хорошая, давно отработанная вакцина с доказанным эффектом, но тоже "вероятности", а не "гарантии". И
Первая вакцина для профилактики кори была создана в 1963 году. Она содержала убитые вирусы и была недостаточно эффективной, поэтому в 1968 году было принято решение заменить её другой вакциной, в которой уже содержались живые ослабленные вирусы
Т.е. первый вариант тоже был "недостаточно эффективным", хотя и приносил пользу. Возможно, так будет и с ковидом. При этом и сегодняшние вакцины достаточно сильно помогают и эффективность доказана. Хотя хотелось бы лучше.
budivelnik написав:Є станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89% група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89% То як?
Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
З таким рівнем аналітичних здібностей... Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика
всього_вікова група__від ковіду_____від усіх причин___до загальної к-сті нас 19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000) 11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500) 10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)
Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякала Але коли виявиться що кожен 20 000-ний? В порівнянні з кожним 257 в групі 60+
ПС На жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групи ковідпофігісти ковід перестрашені То доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганих А раз так , то я підтримаю гіпотезу по якій Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених.
budivelnik написав:Є станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89% група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89% То як?
Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
З таким рівнем аналітичних здібностей... Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика
всього_вікова група__від ковіду_____від усіх причин___до загальної к-сті нас 19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000) 11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500) 10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)
Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякала Але коли виявиться що кожен 20 000-ний? В порівнянні з кожним 257 в групі 60+
ПС На жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групи ковідпофігісти ковід перестрашені То доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганих А раз так , то я підтримаю гіпотезу по якій Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених.
Да, будивельник не только лишь все из табличек посчитает средний возраст смерти... Это глубокая мысль лауреату Нобелевской премии в Житомирской области пришла только такому гению как Вы!
budivelnik написав:Є станом на 18 серпня 2021 року від початку епідемії в Україні вікова група___від ковіду____за такий самий період від усіх причин група 0-40_____1011 смертей__________50618________2% ковід від цієї групи група 40-60____8288 смертей_________169435________4,89% група 60+_____41338 смертей_________845271________4,89% То як?
Тобто ризик померти твохи менше, ніж вдвічі нижчий за групу людей похилого віку. Це "немає ні важких захворювань ні смертей"? Немає, чого хвилюватися? 1 з 50 молодих помре за рік, що тут такого?
З таким рівнем аналітичних здібностей... Спеціально для Вас трошки модернізую табличку і додам ще два ствопчика
всього_вікова група__від ковіду_____від усіх причин___до загальної к-сті нас 19609993_група 0-40__1011 смертей__50618____2% ковід _____0,005%(1 на 20000) 11687100_група 40-60_8288 смертей_169435____4,89%_________0,07% (1 на 1500) 10624124_група 60+__41338 смертей_845271____4,89%_________0,389%(1 на 257)
Звичайно кожен 50-тий молодий - це б лякала Але коли виявиться що кожен 20 000-ний? В порівнянні з кожним 257 в групі 60+
ПС На жаль ,мій аналітичний рівень і математична підготовка - просто недоступні для як мінімум 90% тут присутніх, але якщо розбити тут присутніх на дві групи ковідпофігісти ковід перестрашені То доля тих хто мене розуміє в середовищі ковідпофігістів в 10 разі ввища ніж в середовищі ковідзашуганих А раз так , то я підтримаю гіпотезу по якій Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона опиниться в середовищі ковіднастрашених.
Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів. Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика.
yanyura написав:Интересно, "юрист" удалил свой пост для того, чтобы потом заявить вам - "Я ничего подобного не писал! Вы все придумали!" вместо ответа вам по существу, т.к. его поймали на очередном фейке?
COVID-бенефициары и зарождение новой элиты
Павел Спайдел 27.08.2021 08:23
Кто выступал основным провайдером, куратором/лоббистом и модератором COVID-истерии? Это именно биотех, инфотех и финтех.
Финансовая индустрия поглощает адовые темпы монетарной эмиссии и распределяет QE-ликвидность – именно они не без помощи наркотических средств пустили регуляторов в глухую несознанку.
Инфотех – снимает прибыль, как после перехода людей на удаленку, так и через формирование цифрового концлагеря с все большим замыканием цифровой жизни и контроля на себя.
Биотех – тут все понятно, чем больше больных и/или вакцин, тем лучше. Собственно, это и есть формирование новой элиты, которая замещает, притесняет и подавляет элиту традиционной экономики, именно элита из прогрессивной отрасли конструирует политику и повестку дня.
Одна часть элиты глушит другую часть, проблема в том, что новая элита объективно утрачивает берега разумности и вменяемости.