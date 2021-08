Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3576357735783579> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 15:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Faceless написав: Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.

Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика.

Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика. Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика. 1 Я оцінюю свої аналітичні здібності-розміром наявного банківського рахунку..а не папірцями про закінчення чогось

2 Велика частка різних загальноприйнятих на сьогодні теорій,почалась з експерименту..

Хтось взяв щось і отримані результати вніс в табличку...а вже потім в одного вийшла Періодична система, а в другої - ядерна фізика...

3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?

Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок)

То може припустимо що

Той в кого життєвих сил менше ніж на пів-року, той при захворюванні помре...і це можна не допустити шляхом виклику захворювання в легшому вигляді-вакциною...що не говорить про те ,що через пів року ця особа все одне не помре ,але вже природною смертю



ПС

Якби тут присутні,не бавились в клоунів, а для себе склали списки клоунів і списки тих хто розуміє про що пише - то виграли б усі ..і ковідістерики в тому числі

ППС

Я не винуватий,що на форумі де ви модератор - важко складати легкочитабельні таблички і приходиться вручну їх пару разів переформатовувати...

Але навіть коли табличка важкочитабельна - це не говорить про те , що треба відразу пробувати критикувати.

budivelnik

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз.

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:26 Igneus написав: yanyura написав: Интересно, "юрист" удалил свой пост для того, чтобы потом заявить вам - "Я ничего подобного не писал! Вы все придумали!" вместо ответа вам по существу, т.к. его поймали на очередном фейке? Интересно, "юрист" удалил свой пост для того, чтобы потом заявить вам - "Я ничего подобного не писал! Вы все придумали!" вместо ответа вам по существу, т.к. его поймали на очередном фейке?



COVID-бенефициары и зарождение новой элиты



Павел Спайдел 27.08.2021 08:23



Кто выступал основным провайдером, куратором/лоббистом и модератором COVID-истерии? Это именно биотех, инфотех и финтех.



Финансовая индустрия поглощает адовые темпы монетарной эмиссии и распределяет QE-ликвидность – именно они не без помощи наркотических средств пустили регуляторов в глухую несознанку.



Инфотех – снимает прибыль, как после перехода людей на удаленку, так и через формирование цифрового концлагеря с все большим замыканием цифровой жизни и контроля на себя.



Биотех – тут все понятно, чем больше больных и/или вакцин, тем лучше. Собственно, это и есть формирование новой элиты, которая замещает, притесняет и подавляет элиту традиционной экономики, именно элита из прогрессивной отрасли конструирует политику и повестку дня.



Одна часть элиты глушит другую часть, проблема в том, что новая элита объективно утрачивает берега разумности и вменяемости.



https://ru.investing.com/analysis/article-200284889



Любителям статистики посвящается. Любителямпосвящается.

Биотех, финтех боятся только жители 70+. Они же употребляют такие фразы "ты что, это же иностранцы!!!"

Страх иностранцев воспитывался до глобализации, в самом свободном СССР где за посылку от иностранца приходили люди КГБ и объясняли что иностранцы - это плохо и если будет вторая посылка будет тюремный срок. Хм... Дождь - иностранный агент, флэшбек какой то.

stm

Повідомлень: 2938 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз.

Додано: Нед 29 сер, 2021 15:34 budivelnik написав: ....

група 0-40_____1011 смертей

......

група 0-40_____1011 смертей

...... ....група 0-40_____1011 смертей......

Уже не раз писал Вам, группа 0-40 это подтасовка.

В группе 0-10 смертей, по-моему, вообще не было (или единичные случаи), в группе 10-20 смертей тоже крайне мало (в пределах нескольких десятков или меньше). Так что отбросьте их и считайте хотя бы группу 20-40, а лучше отдельно 20-30 и 30-40.



Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона

ЛАД 2 Повідомлень: 19342 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз.

Додано: Нед 29 сер, 2021 15:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Уже не раз писал Вам, группа 0-40 это подтасовка.

В группе 0-10 смертей, по-моему, вообще не было (или единичные случаи), в группе 10-20 смертей тоже крайне мало (в пределах нескольких десятков или меньше). Так что отбросьте их и считайте хотя бы группу 20-40, а лучше отдельно 20-30 и 30-40.

В мене є подобова інформація про всі смерті у всіх групах з початку епідемії.

То якщо Вам не подобається в якому форматі викладаю я - то викладіть в тому який вам подобається,адже де знайти-я показав

Хочете у форматі кожних 10 років

0-9 _____ 17

10-19 _____ 29

20-29 _____ 174

30-39 _____ 791

40-49 _____ 2185

50-59 _____ 6103

60-69 _____ 14781

70-79 _____ 15729

80-89 _____ 9793

90+ _____ 1035



Total known 50637

І що?

Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало..і при цьому обидва в таборі ковідперестрашених

То може між собою вирішите - і мене попросите?

budivelnik

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз.

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:47 budivelnik написав: Faceless написав: Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.

Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика. Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика. 1 Я оцінюю свої аналітичні здібності-розміром наявного банківського рахунку..а не папірцями про закінчення чогось

2 Велика частка різних загальноприйнятих на сьогодні теорій,почалась з експерименту..

Хтось взяв щось і отримані результати вніс в табличку...а вже потім в одного вийшла Періодична система, а в другої - ядерна фізика... 1 Я оцінюю свої аналітичні здібності-розміром наявного банківського рахунку..а не папірцями про закінчення чогось2 Велика частка різних загальноприйнятих на сьогодні теорій,почалась з експерименту..Хтось взяв щось і отримані результати вніс в табличку...а вже потім в одного вийшла Періодична система, а в другої - ядерна фізика...

Якби ж то все було так просто. Вніс результати в табличку і ... готова ядерна фізика.

Ви так думаєте, мабуть, внаслідок п.1. Але великий "розміром наявного банківського рахунку" буває з різних причин. У Аль Капоне, гадаю, він був значно більше Вашого. Але то не внаслідок вельми гарних "аналітичних здібностей".





3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?



Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок)

То що???

ЛАД 2 Повідомлень: 19342 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз.

Здравствуйте! Дежурите сегодня?

А почему Вы умолчали об Инфотех, представителей которого достаточно на этой ветке, и которые пытаются реальную действительность поместить в прокрустове ложе статистики?



Igneus Повідомлень: 1097 З нами з: 29.08.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 512 раз.

Здравствуйте! Дежурите сегодня?

А почему Вы умолчали об Инфотех, представителей которого достаточно на этой ветке, и которые пытаются реальную действительность поместить в прокрустове ложе статистики?



https://tproger.ru/translations/program ... -them-all/ Здравствуйте! Дежурите сегодня?А почему Вы умолчали об, представителей которого достаточно на этой ветке, и которые пытаются реальную действительность поместить в прокрустове ложе статистики?

stm

Повідомлень: 2938 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз.

Повідомлень: 2938 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:58 ЛАД написав: Якби ж то все було так просто. Вніс результати в табличку і ... готова ядерна фізика.

Ви так думаєте, мабуть, внаслідок п.1. Але великий "розміром наявного банківського рахунку" буває з різних причин. У Аль Капоне, гадаю, він був значно більше Вашого. Але то не внаслідок вельми гарних "аналітичних здібностей". Якби ж то все було так просто. Вніс результати в табличку і ... готова ядерна фізика.Ви так думаєте, мабуть, внаслідок п.1. Але великий "розміром наявного банківського рахунку" буває з різних причин. У Аль Капоне, гадаю, він був значно більше Вашого. Але то не внаслідок вельми гарних "аналітичних здібностей". Гангстерів було багато, в кожного руки по лікоть в крові і пістолети з автоматами..а рахунок був в Аль-Капоне....

Ви вважаєте що це випадково

Я вважаю що крім гангстерських замашок він мав ще й розум ( аналітичні здібності) які дозволили йому не загинути ще в першій перестрілці...А в кожній наступній,виявлялось що він був розумніший...від тих хто не вижив.



ЛАД написав: budivelnik написав: 3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?

Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок) 3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок) То що???

Що Ви цим хотіли сказати? То що???Що Ви цим хотіли сказати? Важко пояснювати тому, хто не збирається тебе чути...але спробую

Є спільний термін - пів року

Один утворився з табличок

Другий привели вакцинологи.

При чому в цих пів року, крім терміну є ще й одна спільна риса - вплив ковіду.

+ вакцину вводять щоб людина мала захист хоча б пів року....

Може тому, що пів року це оптимальний час мобілізації імунної системи проти ковіду?

Якщо створювати вакцину на довший термін - підірвемо імунітет

На коротший - не встигнемо клепати вакцини...

А все тому , що якщо людині до смерті більше ніж пів-року..то можна спасти вакциною

budivelnik

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз.

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 15:58 budivelnik написав: ....

Хочете у форматі кожних 10 років

0-9 _____ 17

10-19 _____ 29

20-29 _____ 174

30-39 _____ 791

40-49 _____ 2185

50-59 _____ 6103

60-69 _____ 14781

70-79 _____ 15729

80-89 _____ 9793

90+ _____ 1035



Total known 50637

І що?

Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало... ....Хочете у форматі кожних 10 років0-9 _____ 1710-19 _____ 2920-29 _____ 17430-39 _____ 79140-49 _____ 218550-59 _____ 610360-69 _____ 1478170-79 _____ 1572980-89 _____ 979390+ _____ 1035Total known 50637І що?Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало...

Я от Вас ничего не хочу кроме объективной подачи информации. И не считаю, что Вы даёте "замало", просто иногда даёте непонятно что.

Вот из этой Вашей таблички видно, что в группах 0-10 и 10-29 смертей на порядок меньше, чем а группе 20-30, и чуть ли не на 2 порядка ниже, чем в группе 30-40, и объединять их не стоит. Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти одного человека на 20.000 для молодежи.

ЛАД 2 Повідомлень: 19342 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз.

Хочете у форматі кожних 10 років

0-9 _____ 17

10-19 _____ 29

20-29 _____ 174

30-39 _____ 791

40-49 _____ 2185

50-59 _____ 6103

60-69 _____ 14781

70-79 _____ 15729

80-89 _____ 9793

90+ _____ 1035



Total known 50637

І що?

Додано: Нед 29 сер, 2021 16:04 ЛАД написав: budivelnik написав: ....

Хочете у форматі кожних 10 років

0-9 _____ 17

10-19 _____ 29

20-29 _____ 174

30-39 _____ 791

40-49 _____ 2185

50-59 _____ 6103

60-69 _____ 14781

70-79 _____ 15729

80-89 _____ 9793

90+ _____ 1035

Total known 50637

І що?

Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало...

Я от Вас ничего не хочу кроме объективной подачи информации. И не считаю, что Вы даёте "замало", просто иногда даёте непонятно что.

Вот из этой Вашей таблички видно, что в группах 0-10 и 10-29 смертей на порядок меньше, чем а группе 20-30, и чуть ли не на 2 порядка ниже, чем в группе 30-40, и объединять их не стоит. Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти одного человека на 20.000 для молодежи.

В отношении смертности группу 0-20 можно вообще не рассматривать. Это тоже к вопросу об "аналітичних здібностях". Я от Вас ничего не хочу кроме объективной подачи информации. И не считаю, что Вы даёте "замало", просто иногда даёте непонятно что.Вот из этой Вашей таблички видно, что в группах 0-10 и 10-29 смертей на порядок меньше, чем а группе 20-30, и чуть ли не на 2 порядка ниже, чем в группе 30-40, и объединять их не стоит. Разве что если не объединять,В отношении смертности группу 0-20 можно вообще не рассматривать. Это тоже к вопросу об "аналітичних здібностях". Ви дурня вмикаєте?

0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533

10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625

20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316

30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660

40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783

50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919

60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358

70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185

80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167

90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282

__ __

Total known 41418717 __ 50637 __



budivelnik

Повідомлень: 24898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2686 раз.

