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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3576357735783579>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.
Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика.
1 Я оцінюю свої аналітичні здібності-розміром наявного банківського рахунку..а не папірцями про закінчення чогось
2 Велика частка різних загальноприйнятих на сьогодні теорій,почалась з експерименту..
Хтось взяв щось і отримані результати вніс в табличку...а вже потім в одного вийшла Періодична система, а в другої - ядерна фізика...
3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?
Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок)
То може припустимо що
Той в кого життєвих сил менше ніж на пів-року, той при захворюванні помре...і це можна не допустити шляхом виклику захворювання в легшому вигляді-вакциною...що не говорить про те ,що через пів року ця особа все одне не помре ,але вже природною смертю

ПС
Якби тут присутні,не бавились в клоунів, а для себе склали списки клоунів і списки тих хто розуміє про що пише - то виграли б усі ..і ковідістерики в тому числі
ППС
Я не винуватий,що на форумі де ви модератор - важко складати легкочитабельні таблички і приходиться вручну їх пару разів переформатовувати...
Але навіть коли табличка важкочитабельна - це не говорить про те , що треба відразу пробувати критикувати.
Може правильніше - спочатку напрягтись щоб зрозуміти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:26

  Igneus написав:
  yanyura написав:Интересно, "юрист" удалил свой пост для того, чтобы потом заявить вам - "Я ничего подобного не писал! Вы все придумали!" вместо ответа вам по существу, т.к. его поймали на очередном фейке?


COVID-бенефициары и зарождение новой элиты

Павел Спайдел 27.08.2021 08:23

Кто выступал основным провайдером, куратором/лоббистом и модератором COVID-истерии? Это именно биотех, инфотех и финтех.

Финансовая индустрия поглощает адовые темпы монетарной эмиссии и распределяет QE-ликвидность – именно они не без помощи наркотических средств пустили регуляторов в глухую несознанку.

Инфотех – снимает прибыль, как после перехода людей на удаленку, так и через формирование цифрового концлагеря с все большим замыканием цифровой жизни и контроля на себя.

Биотех – тут все понятно, чем больше больных и/или вакцин, тем лучше. Собственно, это и есть формирование новой элиты, которая замещает, притесняет и подавляет элиту традиционной экономики, именно элита из прогрессивной отрасли конструирует политику и повестку дня.

Одна часть элиты глушит другую часть, проблема в том, что новая элита объективно утрачивает берега разумности и вменяемости.

https://ru.investing.com/analysis/article-200284889

Любителям статистики посвящается.

Биотех, финтех боятся только жители 70+. Они же употребляют такие фразы "ты что, это же иностранцы!!!"
Страх иностранцев воспитывался до глобализации, в самом свободном СССР где за посылку от иностранца приходили люди КГБ и объясняли что иностранцы - это плохо и если будет вторая посылка будет тюремный срок. Хм... Дождь - иностранный агент, флэшбек какой то.
Но вот незадача финтех и биотех не пугает людей до 40 так точно. Они в нём хотят поучаствовать ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:34

  budivelnik написав:....
група 0-40_____1011 смертей
......

Уже не раз писал Вам, группа 0-40 это подтасовка.
В группе 0-10 смертей, по-моему, вообще не было (или единичные случаи), в группе 10-20 смертей тоже крайне мало (в пределах нескольких десятков или меньше). Так что отбросьте их и считайте хотя бы группу 20-40, а лучше отдельно 20-30 и 30-40.

Чим тупіша людина - тим більша ймовірність що вона

буде хизуватися своєю обізнаністю і високим інтелектуальним рівнем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Уже не раз писал Вам, группа 0-40 это подтасовка.
В группе 0-10 смертей, по-моему, вообще не было (или единичные случаи), в группе 10-20 смертей тоже крайне мало (в пределах нескольких десятков или меньше). Так что отбросьте их и считайте хотя бы группу 20-40, а лучше отдельно 20-30 и 30-40.
Я ще раз наголошую
В мене є подобова інформація про всі смерті у всіх групах з початку епідемії.
То якщо Вам не подобається в якому форматі викладаю я - то викладіть в тому який вам подобається,адже де знайти-я показав
Хочете у форматі кожних 10 років
0-9 _____ 17
10-19 _____ 29
20-29 _____ 174
30-39 _____ 791
40-49 _____ 2185
50-59 _____ 6103
60-69 _____ 14781
70-79 _____ 15729
80-89 _____ 9793
90+ _____ 1035

Total known 50637
І що?
Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало..і при цьому обидва в таборі ковідперестрашених
То може між собою вирішите - і мене попросите?
Чи так і будете критикувати кожен за своє?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:47

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Пане Вікторе, не надто вже переоцінюйте свої аналітичні здібності, тим паче, ви нічого не знаєте ні про освіту, ні про досвід, ні тим паче про здібності опонентів.
Я пишу на ходу, й справді ті 2% сприйняв як частку населення, ваші таблички не те щоб читабельні. Зараз видно, що перша ваша таблиця взагалі не має практичного сенсу. Ваші "високі аналітичні здібності" мали б це підказати. Написати багато цифр - це ще не аналітика.
1 Я оцінюю свої аналітичні здібності-розміром наявного банківського рахунку..а не папірцями про закінчення чогось
2 Велика частка різних загальноприйнятих на сьогодні теорій,почалась з експерименту..
Хтось взяв щось і отримані результати вніс в табличку...а вже потім в одного вийшла Періодична система, а в другої - ядерна фізика...

Якби ж то все було так просто. Вніс результати в табличку і ... готова ядерна фізика. :)
Ви так думаєте, мабуть, внаслідок п.1. Але великий "розміром наявного банківського рахунку" буває з різних причин. У Аль Капоне, гадаю, він був значно більше Вашого. Але то не внаслідок вельми гарних "аналітичних здібностей".


3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?

Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок)

То що???
Що Ви цим хотіли сказати?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:48

  stm написав:Но вот незадача финтех и биотех не пугает людей до 40 так точно. Они в нём хотят поучаствовать

Здравствуйте! Дежурите сегодня?
А почему Вы умолчали об Инфотех, представителей которого достаточно на этой ветке, и которые пытаются реальную действительность поместить в прокрустове ложе статистики?

https://tproger.ru/translations/program ... -them-all/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:56

  Igneus написав:
  stm написав:Но вот незадача финтех и биотех не пугает людей до 40 так точно. Они в нём хотят поучаствовать

Здравствуйте! Дежурите сегодня?
А почему Вы умолчали об Инфотех, представителей которого достаточно на этой ветке, и которые пытаются реальную действительность поместить в прокрустове ложе статистики?

https://tproger.ru/translations/program ... -them-all/

Спасибо что напомнили, я вот не следила долго и меня ошарашили цифры Украины в экспорте ИТ ;) мы теперь движемся в направлении аграрно-инфотеховского экспорта. Денюх ещё раб.сила из Польши с клубники высылает. Короче, пока по цифрам всё указывает что падаем в промпроизводстве, но более чем 5-летками растём в этих 3 направлениях. И опять же они означают что иностранцы нас больше привлекают, чем пугают ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:58

  ЛАД написав:Якби ж то все було так просто. Вніс результати в табличку і ... готова ядерна фізика. :)
Ви так думаєте, мабуть, внаслідок п.1. Але великий "розміром наявного банківського рахунку" буває з різних причин. У Аль Капоне, гадаю, він був значно більше Вашого. Але то не внаслідок вельми гарних "аналітичних здібностей".
Гангстерів було багато, в кожного руки по лікоть в крові і пістолети з автоматами..а рахунок був в Аль-Капоне....
Ви вважаєте що це випадково
Я вважаю що крім гангстерських замашок він мав ще й розум ( аналітичні здібності) які дозволили йому не загинути ще в першій перестрілці...А в кожній наступній,виявлялось що він був розумніший...від тих хто не вижив.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:3 А це нічого що мої таблички показували різницю в середній тривалості життя загальній і померлих від ковіду в 0,5 року?
Так , проста цифра..але чомусь захист від вакцини- також діє всього пів року(станом на сьогодні з офіційних заявок)
То що???
Що Ви цим хотіли сказати?
Важко пояснювати тому, хто не збирається тебе чути...але спробую
Є спільний термін - пів року
Один утворився з табличок
Другий привели вакцинологи.
При чому в цих пів року, крім терміну є ще й одна спільна риса - вплив ковіду.
+ вакцину вводять щоб людина мала захист хоча б пів року....
Може тому, що пів року це оптимальний час мобілізації імунної системи проти ковіду?
Якщо створювати вакцину на довший термін - підірвемо імунітет
На коротший - не встигнемо клепати вакцини...
А все тому , що якщо людині до смерті більше ніж пів-року..то можна спасти вакциною
Якщо менше - вже нічим не спасеш.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 16:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 15:58

  budivelnik написав:....
Хочете у форматі кожних 10 років
0-9 _____ 17
10-19 _____ 29
20-29 _____ 174
30-39 _____ 791
40-49 _____ 2185
50-59 _____ 6103
60-69 _____ 14781
70-79 _____ 15729
80-89 _____ 9793
90+ _____ 1035

Total known 50637
І що?
Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало...

Я от Вас ничего не хочу кроме объективной подачи информации. И не считаю, что Вы даёте "замало", просто иногда даёте непонятно что.
Вот из этой Вашей таблички видно, что в группах 0-10 и 10-29 смертей на порядок меньше, чем а группе 20-30, и чуть ли не на 2 порядка ниже, чем в группе 30-40, и объединять их не стоит. Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти одного человека на 20.000 для молодежи.
В отношении смертности группу 0-20 можно вообще не рассматривать. Это тоже к вопросу об "аналітичних здібностях".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
Хочете у форматі кожних 10 років
0-9 _____ 17
10-19 _____ 29
20-29 _____ 174
30-39 _____ 791
40-49 _____ 2185
50-59 _____ 6103
60-69 _____ 14781
70-79 _____ 15729
80-89 _____ 9793
90+ _____ 1035

Total known 50637
І що?
Хочете з загальною кількістю населення чи загальною кількістю усіх смертей...то Вам до Фейслейса..він пише що я подаю надто багато цифр,ви пишите що замало...

Я от Вас ничего не хочу кроме объективной подачи информации. И не считаю, что Вы даёте "замало", просто иногда даёте непонятно что.
Вот из этой Вашей таблички видно, что в группах 0-10 и 10-29 смертей на порядок меньше, чем а группе 20-30, и чуть ли не на 2 порядка ниже, чем в группе 30-40, и объединять их не стоит. Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти одного человека на 20.000 для молодежи.
В отношении смертности группу 0-20 можно вообще не рассматривать. Это тоже к вопросу об "аналітичних здібностях".
Ви дурня вмикаєте?
0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533
10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625
20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316
30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660
40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783
50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919
60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358
70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185
80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167
90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282
__ __
Total known 41418717 __ 50637 __

В групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 16:07, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
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