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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3576357735783579

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти

Верно. Это такой финт ушами. Я точно так же не мог допроситься разбить смертность 70+ на пятилетки. Потому что на тот момент Будивельнык топил , что все умирают сразу после 70 лет, примерно в 71.
А при разбивке все оказалось не очень так. И эту тему быстро замолчали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь


14-35...

https://www.rbc.ua/rus/news/rada-peredu ... 10222.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:20

  budivelnik написав:....
Гангстерів було багато, в кожного руки по лікоть в крові і пістолети з автоматами..а рахунок був в Аль-Капоне....
Ви вважаєте що це випадково
Я вважаю що крім гангстерських замашок він мав ще й розум ( аналітичні здібності) які дозволили йому не загинути ще в першій перестрілці...А в кожній наступній,виявлялось що він був розумніший...від тих хто не вижив.

Кроме "аналітичних здібностей" есть ещё жестокость, моральные ограничители, жадность и много чего ещё. Одному хватит 10 тыс долларов, другому и миллиона мало.


Є спільний термін - пів року
Один утворився з табличок
Другий привели вакцинологи.
При чому в цих пів року, крім терміну є ще й одна спільна риса - вплив ковіду.
+ вакцину вводять щоб людина мала захист хоча б пів року....
Може тому, що пів року це оптимальний час мобілізації імунної системи проти ковіду?
Якщо створювати вакцину на довший термін - підірвемо імунітет
На коротший - не встигнемо клепати вакцини...
А все тому , що якщо людині до смерті більше ніж пів-року..то можна спасти вакциною
Якщо мене - вже нічим не спасеш.

Бред, тесно связанный с "аналітичними здібностями".
"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода".
"Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода".
Наконец, беременность у тигров длится полгода.
Это всё тоже следует из Ваших табличек? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:21

  Hotab написав:
  fler написав:которые почему-то свои расчеты показать не могут,

... ваша поддержка математику засчитана)). Вы поставили на хромую лошадь...

СкАчки еще не закончились 8) Зато один конь, вообразивший себя Пегасом, уже несколько раз сливался и переводил стрелки, но в забеге так и не участвовал, буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:25

  budivelnik написав:....
Ви дурня вмикаєте?
.....
В групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь

"Дурня вмикаєте" Вы.
Так какая смертность будет в группе 20-30 и 30-40?
1 из 20.000 или повыше?
И зачем Вы опять хотите группу 0-30?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это всё тоже следует из Ваших табличек?
Я ж казав - ви хотіли отримати хоч щось щоб позубоскалити
1 Позубоскалили
2 Показали себе в цих прикладах
"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода".
"Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода".
Наконец, беременность к тигров длится полгода.
- дурнем
По кільком причинам
а - в моїх табличках немає ашану, марченко і тигрів з вагітностями
б - в приведених вами табличках крім терміну більш жодного спільного фактору
3 В моїх табличках в кожному прикладі є два однакових параметра
термін - пів року
вплив - ковід.

То як зуби ще не пересохли від ржачки над собою?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:31

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
Ви дурня вмикаєте?
.....
В групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь

"Дурня вмикаєте" Вы.
Так какая смертность будет в группе 20-30 и 30-40?
1 из 20.000 или повыше?
И зачем Вы опять хотите группу 0-30?
1 Я зробив те що вважав за потрібне
Подобається це тобі чи ні - мені по барабану
2 Якщо вважаєш що можеш зробити краще - то чого ще не зробив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 16:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это всё тоже следует из Ваших табличек?
Я ж казав - ви хотіли отримати хоч щось щоб позубоскалити
1 Позубоскалили
2 Показали себе в цих прикладах
"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода".
"Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода".
Наконец, беременность к тигров длится полгода.
- дурнем
По кільком причинам
а - в моїх табличках немає ашану, марченко і тигрів з вагітностями
б - в приведених вами табличках крім терміну більш жодного спільного фактору
3 В моїх табличках в кожному прикладі є два однакових параметра
термін - пів року
вплив - ковід.

То як зуби ще не пересохли від ржачки над собою?

"Аналітичні здібності" + элементарное хамство.
Да, ещё знание арифметики в объеме сложения и вычитания.
ЛАД
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