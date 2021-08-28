ЛАД написав:Разве что если не объединять, то не получится красивой смерти
Верно. Это такой финт ушами. Я точно так же не мог допроситься разбить смертность 70+ на пятилетки. Потому что на тот момент Будивельнык топил , что все умирают сразу после 70 лет, примерно в 71. А при разбивке все оказалось не очень так. И эту тему быстро замолчали.
budivelnik написав:.... Гангстерів було багато, в кожного руки по лікоть в крові і пістолети з автоматами..а рахунок був в Аль-Капоне.... Ви вважаєте що це випадково Я вважаю що крім гангстерських замашок він мав ще й розум ( аналітичні здібності) які дозволили йому не загинути ще в першій перестрілці...А в кожній наступній,виявлялось що він був розумніший...від тих хто не вижив.
Кроме "аналітичних здібностей" есть ещё жестокость, моральные ограничители, жадность и много чего ещё. Одному хватит 10 тыс долларов, другому и миллиона мало.
Є спільний термін - пів року Один утворився з табличок Другий привели вакцинологи. При чому в цих пів року, крім терміну є ще й одна спільна риса - вплив ковіду. + вакцину вводять щоб людина мала захист хоча б пів року.... Може тому, що пів року це оптимальний час мобілізації імунної системи проти ковіду? Якщо створювати вакцину на довший термін - підірвемо імунітет На коротший - не встигнемо клепати вакцини... А все тому , що якщо людині до смерті більше ніж пів-року..то можна спасти вакциною Якщо мене - вже нічим не спасеш.
Бред, тесно связанный с "аналітичними здібностями". "Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода". "Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода". Наконец, беременность у тигров длится полгода. Это всё тоже следует из Ваших табличек?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 сер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:которые почему-то свои расчеты показать не могут,
... ваша поддержка математику засчитана)). Вы поставили на хромую лошадь...
СкАчки еще не закончились Зато один конь, вообразивший себя Пегасом, уже несколько раз сливался и переводил стрелки, но в забеге так и не участвовал, буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».
ЛАД написав:Это всё тоже следует из Ваших табличек?
Я ж казав - ви хотіли отримати хоч щось щоб позубоскалити 1 Позубоскалили 2 Показали себе в цих прикладах
"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода". "Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода". Наконец, беременность к тигров длится полгода.
- дурнем По кільком причинам а - в моїх табличках немає ашану, марченко і тигрів з вагітностями б - в приведених вами табличках крім терміну більш жодного спільного фактору 3 В моїх табличках в кожному прикладі є два однакових параметра термін - пів року вплив - ковід.
ЛАД написав:Это всё тоже следует из Ваших табличек?
Я ж казав - ви хотіли отримати хоч щось щоб позубоскалити 1 Позубоскалили 2 Показали себе в цих прикладах
"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода". "Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода". Наконец, беременность к тигров длится полгода.
- дурнем По кільком причинам а - в моїх табличках немає ашану, марченко і тигрів з вагітностями б - в приведених вами табличках крім терміну більш жодного спільного фактору 3 В моїх табличках в кожному прикладі є два однакових параметра термін - пів року вплив - ковід.
То як зуби ще не пересохли від ржачки над собою?
"Аналітичні здібності" + элементарное хамство. Да, ещё знание арифметики в объеме сложения и вычитания.
Я вже проходив це 1 Коли розуму протистояти мені - не вистарчає..починаються підкилимні ігри 2 Виходить парочка дурників і починають Один кричить що я погано зробив справа Другий кричить що зліва.. А натовп їх прихильників - верещить що внаслідок заявок першого і другого - я поганий... Довожу до відома недоумків Для тупих - я поганий ,бо Зрозуміти що пишуть розумні - вони не в стані Написати щось своє -тим більше.
ПС А так як один з модераторів на їх стороні, то можете мене банити.