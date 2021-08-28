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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3577357835793580

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:08

  fler написав:буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».

Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:09

budivelnik
Чем надувать пузыри, проще было признать, что объединение в группу 0-40 лет ошибочно и посчитать смертность для групп 20-30 и 30-40 лет. Тем более, что у Вас есть все данные.
Но проще встать в позу и объявить себя "преследуемым и угнетаемым" "злыми" форумчанами да ещё поддерживаемыми модератором.
Тяжело Вам живётся. Сочувствую. :(

P.s. Да, откуда Вы взяли букву "р" в слове "вистарчає"? Уберите, пожалуйста, глаза режет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:13

  ЛАД написав:проще было признать,
Як тільки ти признаєш що був провокатором і приводив різну фігню про аль-капоне і ашан..я подумаю чи варто прислухатись до твоїх тупих порад
А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.
Тому нагадаю
Вакцинування
В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин
В групі 40-60 - можливе , за певних обставин
В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.

ВистарРРРРРРчає...
Я надіюсь очі вже виплили?
Обіцяю продовжувати в тому ж дусі..по відношенню до вас особисто, тому можете зробити зі мною те саме що я зробив з хотабом
просто закиньте в ігнор.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:15

Начиная с завтрашнего дня, т.е. с понедельника, 30 августа, в Израиле начнут делать третью прививку от ковида всем желающим вне зависимости от возраста.

Исключение составят лишь дети младше 12 лет, остающиеся пока за бортом израильской всеобщей вакцинации.

https://www.9tv.co.il/item/33603
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:19

budivelnik
Опять опускаете себя ниже плинтуса.
Да делайте любую чушь, Ваше право. Меряйтесь пиписьками хоть с Аль Капоне, хоть с кем ещё. Но прапор - это судьба.

P.s. Вы можете рычать "ВистарРРРРРРчає" сколько угодно, но зачем портить и уродовать рідну мову?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:26

  Igneus написав:Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.

:-D
stm
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