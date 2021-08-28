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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3578357935803581> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 17:08 fler написав: буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!». буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».

Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня. Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня. Igneus Повідомлень: 1098 З нами з: 29.08.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:09 budivelnik

Чем надувать пузыри, проще было признать, что объединение в группу 0-40 лет ошибочно и посчитать смертность для групп 20-30 и 30-40 лет. Тем более, что у Вас есть все данные.

Но проще встать в позу и объявить себя "преследуемым и угнетаемым" "злыми" форумчанами да ещё поддерживаемыми модератором.

Тяжело Вам живётся. Сочувствую.



P.s. Да, откуда Вы взяли букву "р" в слове "вистарчає"? Уберите, пожалуйста, глаза режет. Чем надувать пузыри, проще было признать, что объединение в группу 0-40 лет ошибочно и посчитать смертность для групп 20-30 и 30-40 лет. Тем более, что у Вас есть все данные.Но проще встать в позу и объявить себя "преследуемым и угнетаемым" "злыми" форумчанами да ещё поддерживаемыми модератором.Тяжело Вам живётся. Сочувствую.P.s. Да, откуда Вы взяли букву "р" в слове "вистарчає"? Уберите, пожалуйста, глаза режет. ЛАД 2 Повідомлень: 19346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:13 ЛАД написав: проще было признать, проще было признать, Як тільки ти признаєш що був провокатором і приводив різну фігню про аль-капоне і ашан..я подумаю чи варто прислухатись до твоїх тупих порад

А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.

Тому нагадаю

Вакцинування

В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин

В групі 40-60 - можливе , за певних обставин

В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.



ВистарРРРРРРчає...

Я надіюсь очі вже виплили?

Обіцяю продовжувати в тому ж дусі..по відношенню до вас особисто, тому можете зробити зі мною те саме що я зробив з хотабом

просто закиньте в ігнор. Як тільки ти признаєш що був провокатором і приводив різну фігню про аль-капоне і ашан..я подумаю чи варто прислухатись до твоїх тупих порадА поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.Тому нагадаюВ групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцинВ групі 40-60 - можливе , за певних обставинВ групі 60+ - необхідне..але не для усіх.ВистарРРРРРРчає...Я надіюсь очі вже виплили?Обіцяю продовжувати в тому ж дусі..по відношенню до вас особисто, тому можете зробити зі мною те саме що я зробив з хотабомпросто закиньте в ігнор. Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24901 З нами з: 15.01.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 2688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:15 Начиная с завтрашнего дня, т.е. с понедельника, 30 августа, в Израиле начнут делать третью прививку от ковида всем желающим вне зависимости от возраста.



Исключение составят лишь дети младше 12 лет, остающиеся пока за бортом израильской всеобщей вакцинации.

https://www.9tv.co.il/item/33603 ЛАД 2 Повідомлень: 19346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:19 budivelnik

Опять опускаете себя ниже плинтуса.

Да делайте любую чушь, Ваше право. Меряйтесь пиписьками хоть с Аль Капоне, хоть с кем ещё. Но прапор - это судьба.



P.s. Вы можете рычать "ВистарРРРРРРчає" сколько угодно, но зачем портить и уродовать рідну мову? ЛАД 2 Повідомлень: 19346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 17:26 Igneus написав: Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня. Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.

stm

Повідомлень: 2941 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 18:34 Hotab написав: Ромасик написав: с пометкой *зрада, с пометкой *зрада,

Это как? Какая пометка?



Усматривается какое-то искаженное восприятие вами информации полаваемой информации. Причем не только вами. У некоторых просто страх она вызывает, просят не пугать. Это просто "информация"). Конкретно по РФ- плохо то, что две разные: для себя и в официальную мировую. Это как? Какая пометка?Усматривается какое-то искаженное восприятие вами информации полаваемой информации. Причем не только вами. У некоторых просто страх она вызывает, просят не пугать. Это просто "информация"). Конкретно по РФ- плохо то, что две разные: для себя и в официальную мировую.

берите ту, которая вам нравится. РФ - это изгой. Они даже международное право не признают, что говорить о статистике. берите ту, которая вам нравится. РФ - это изгой. Они даже международное право не признают, что говорить о статистике. Ромасик Повідомлень: 2713 З нами з: 30.03.15 Подякував: 538 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 18:49 stm написав: fler написав: Теперь очередь

ФРН

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland/

Там график смертности выглядит теперь так

https://ibb.co/X78VYC1

Этот график, Флер, доказывает противоположную идею вашей идее о правах завшивленных даже самым упоротым. Вы ведь не слепая, нет

Теперь очередьФРНТам график смертности выглядит теперь такЭтот график, Флер, доказывает противоположную идею вашей идее о правах завшивленных даже самым упоротым. Вы ведь не слепая, нет



Я-то не слепая, а за вас теперь переживать начала

График летальности заканчивается 27 июля и на нем четко видно, что в июне-июле этого года летальность выше, чем в прошлом. Я-то не слепая, а за вас теперь переживать началаГрафик летальности заканчивается 27 июля и на нем четко видно, что в июне-июле этого года летальность выше, чем в прошлом. fler

Повідомлень: 1900 З нами з: 07.08.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 18:53 fler написав: stm написав: fler написав: Теперь очередь

ФРН

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland/

Там график смертности выглядит теперь так

https://ibb.co/X78VYC1

Этот график, Флер, доказывает противоположную идею вашей идее о правах завшивленных даже самым упоротым. Вы ведь не слепая, нет

Теперь очередьФРНТам график смертности выглядит теперь такЭтот график, Флер, доказывает противоположную идею вашей идее о правах завшивленных даже самым упоротым. Вы ведь не слепая, нет



Я-то не слепая, а за вас теперь переживать начала

График летальности заканчивается 27 июля и на нем четко видно, что в июне-июле этого года летальность выше, чем в прошлом. Я-то не слепая, а за вас теперь переживать началаГрафик летальности заканчивается 27 июля и на нем четко видно, что в июне-июле этого года летальность выше, чем в прошлом.

При локдауне да летальность ниже

Флер, там прям все волны прям обо всём говорят. В июне прошлого года немцев не пускали в рестораны. Итальянцев далее 500 метров от дома. Упс... В ОРДЛо этого не видно, это ж иностранцы )))))) При локдауне да летальность нижеФлер, там прям все волны прям обо всём говорят. В июне прошлого года немцев не пускали в рестораны. Итальянцев далее 500 метров от дома. Упс... В ОРДЛо этого не видно, это ж иностранцы )))))) stm

Повідомлень: 2941 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 18:58 Hotab написав: Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу







Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"

А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место. Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.

нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась

Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь. нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроиласьЛично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться?А вы себе колитесь. Ромасик Повідомлень: 2713 З нами з: 30.03.15 Подякував: 538 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3578357935803581> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7683 5757521

ЛОБ Нед 29 сер, 2021 16:17