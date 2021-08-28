Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 17:08
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:09
budivelnik
Чем надувать пузыри, проще было признать, что объединение в группу 0-40 лет ошибочно и посчитать смертность для групп 20-30 и 30-40 лет. Тем более, что у Вас есть все данные.
Но проще встать в позу и объявить себя "преследуемым и угнетаемым" "злыми" форумчанами да ещё поддерживаемыми модератором.
Тяжело Вам живётся. Сочувствую.
P.s. Да, откуда Вы взяли букву "р" в слове "вистарчає"? Уберите, пожалуйста, глаза режет.
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:13
Як тільки ти признаєш що був провокатором і приводив різну фігню про аль-капоне і ашан..я подумаю чи варто прислухатись до твоїх тупих порад
А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.
Тому нагадаю
Вакцинування
В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин
В групі 40-60 - можливе , за певних обставин
В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.
ВистарРРРРРРчає...
Я надіюсь очі вже виплили?
Обіцяю продовжувати в тому ж дусі..по відношенню до вас особисто, тому можете зробити зі мною те саме що я зробив з хотабом
просто закиньте в ігнор.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:15
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:19
budivelnik
Опять опускаете себя ниже плинтуса.
Да делайте любую чушь, Ваше право. Меряйтесь пиписьками хоть с Аль Капоне, хоть с кем ещё. Но прапор - это судьба.
P.s. Вы можете рычать "ВистарРРРРРРчає" сколько угодно, но зачем портить и уродовать рідну мову?
Додано: Нед 29 сер, 2021 17:26
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:34
берите ту, которая вам нравится. РФ - это изгой. Они даже международное право не признают, что говорить о статистике.
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:49
Я-то не слепая, а за вас теперь переживать начала
График летальности заканчивается 27 июля и на нем четко видно, что в июне-июле этого года летальность выше, чем в прошлом.
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:53
При локдауне да летальность ниже
Флер, там прям все волны прям обо всём говорят. В июне прошлого года немцев не пускали в рестораны. Итальянцев далее 500 метров от дома. Упс... В ОРДЛо этого не видно, это ж иностранцы ))))))
Додано: Нед 29 сер, 2021 18:58
нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась
Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь.
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