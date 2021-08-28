fler написав:буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».
Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.
Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.
Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))
budivelnik написав:А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають. Тому нагадаю Вакцинування В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин В групі 40-60 - можливе , за певних обставин В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.
ВистарРРРРРРчає... Я надіюсь очі вже виплили?
А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь.
Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid