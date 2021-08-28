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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3578357935803581

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:11

  Igneus написав:
  fler написав:буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».

Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.

Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации. :lol:

Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))


  budivelnik написав:А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.
Тому нагадаю
Вакцинування
В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин
В групі 40-60 - можливе , за певних обставин
В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.

ВистарРРРРРРчає...
Я надіюсь очі вже виплили?


А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:17

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу



Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"
А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.

нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась :mrgreen:
Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? :lol: А вы себе колитесь.

Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid ;)
stm
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