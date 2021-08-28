Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3578357935803581 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 19:11 Igneus написав: fler написав: буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!». буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».

Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня. Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.

Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.



Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))





budivelnik написав: А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.

Тому нагадаю

Вакцинування

В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин

В групі 40-60 - можливе , за певних обставин

В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.



ВистарРРРРРРчає...

Я надіюсь очі вже виплили? А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.Тому нагадаюВакцинуванняВ групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцинВ групі 40-60 - можливе , за певних обставинВ групі 60+ - необхідне..але не для усіх.ВистарРРРРРРчає...Я надіюсь очі вже виплили?



А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал)) Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал)) Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4430 З нами з: 15.02.09 Подякував: 215 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 19:17 Ромасик написав: Hotab написав: Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу







Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"

А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место. Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.

нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась

Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь. нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроиласьЛично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться?А вы себе колитесь.

Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid stm

Повідомлень: 2941 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3578357935803581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lincoln2 і 4 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 767 , 768 , 769

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7683 5757553

ЛОБ Нед 29 сер, 2021 16:17