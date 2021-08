Уважаемые израильские ученые, в количестве 10 человек, провели научное исследование согласно которому ранее переболевшие люди лучше защищены от Дельты чем те кто получил две дозы Пфайзера

Conclusions This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Posted August 25, 2021.