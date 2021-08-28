fler написав:буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».
Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.
Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.
Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))
budivelnik написав:А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають. Тому нагадаю Вакцинування В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин В групі 40-60 - можливе , за певних обставин В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.
ВистарРРРРРРчає... Я надіюсь очі вже виплили?
А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь.
Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid
В Украине может обостриться ситуации с распространением Covid-19. Сильнее других риску тяжелого течения болезни подвержены граждане старше 65 лет - в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку. Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.
Вот куда МОЗ должен направить свои усилия Кстати, у меня свекровь и свекр три дня назад заболели. Тесты сдавать не собираются, лечатся дома сами. Вакцинироваться тоже не спешат, хотя родная сестра свекра со своим мужем привились уже двумя дозами Пфайзера. Вчера заболела моя мама - горло и нос заложен. Сегодня с горлом чуть легче, но зато с носом хуже и голова болит. Тоже лечится дома, на тест идти не хочет, вакцинам не доверяет (она - фармацевт со стажем, точнее провизор самой высокой категории).
Форум превратился в филиал политмусорки. Информации за день 0. Целый день приходится читать благоглупости "ковид-диссидентов" разного рода. Один "идейный" борец с ковидом,который "гонял" ковидчиков ещё прошлой весной в Фейсбуке. Правда, не понятно чем гонял, ни одного мало-мальски приличного аргумента кроме "плевать мне на всех". Другая притворяется "объективной" и якобы "ищущей истину". Но при этом соврать и подтасовать по возможности факты как раз плюнуть. Третий с огромным самомнением, который устраивает истерики только потому, что ему возразили и показали, что его же собственные данные требуют для объективности отказаться от группы 0-40 лет. А возражение против того, что аналитические способности не определяются размером банковского счёта и у Аль Капоне они не выше,чем у Эйнштейна (денег больше), воспринимает как провокацию.
Уважаемые израильские ученые, в количестве 10 человек, провели научное исследование согласно которому ранее переболевшие люди лучше защищены от Дельты чем те кто получил две дозы Пфайзераопубликовали 25 августа 2021
Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2 (Pfizer/BioNTech).
Conclusions This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Posted August 25, 2021.
для тех кто не понял еще раз
потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз
yama написав: потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз
Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте...
yama написав: потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз
Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте...
какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть
yama написав: потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз
Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте...
какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть
Кого поголовно? Вы опять путаете страну. У нас нет обязательной вакцинации. У нас машины разыгрывают. На сегодня в Украине 50% медиков полностью вакцинированны. В Киеве есть школы с 95% охватом вакцинации педагогов. Лицеи в основном... Такая вот еврейская загадка. ВУЗы не знаю. Наверное 30%. Протянем чуть лучше Москвы, Вы же рады? ))) И вот уже и учебник не важен, и президент наш еврей, и ФРН обсудили июнь-июль, и США с Техассом... И РФ нам не важна, а там ведь не хорошо, мягко скажем... Там 40- тоже не боятся иностранцев, хотят поучаствовать в биотехе и финтехе...
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:fler , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины.
А кого слушают все остальные невакцинированные граждане старше 65 лет? Почему в Украине в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку? Эти мои все трое переболели прошлой осенью, к счастью, без госпитализации. Особенно медик меня спрашивает, что ей делать со своим здоровьем И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.