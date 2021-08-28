Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3579358035813582> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 11% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 79 Додано: Нед 29 сер, 2021 19:11 Igneus написав: fler написав: буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!». буквой «Г» ходит везде и не перестает ржать: «Шах и мат, диссиденты!».

Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня. Похоже, что он только начал изучать вариант Свешникова в сицилианской защите, в котором черные пытаются изолировать белого коня на краю доски, а белые, в свою очередь, активизировать этого коня.

Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.



Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))





budivelnik написав: А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.

Тому нагадаю

Вакцинування

В групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцин

В групі 40-60 - можливе , за певних обставин

В групі 60+ - необхідне..але не для усіх.



ВистарРРРРРРчає...

Я надіюсь очі вже виплили? А поки що залишаю за собою право створювати таблички так як хочу і робити з того ті висновки, які з них випливають.Тому нагадаюВакцинуванняВ групі 0-40 років - це дарма трата часу/вакцинВ групі 40-60 - можливе , за певних обставинВ групі 60+ - необхідне..але не для усіх.ВистарРРРРРРчає...Я надіюсь очі вже виплили?



А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал)) Сдается мне, господа, это была шутка из собеза. Вся очередь из бабушек неистово рукоплескает, юрыст удовлетворено вскидывает вверх руки , принимая овации.Хорошая попытка активизироваться, якобы "я не только в засаде")). Оставайтесь на связи))А вот это очень похоже на истерику))). Небось и мышу сломал)) Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 сер, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4432 З нами з: 15.02.09 Подякував: 215 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 19:17 Ромасик написав: Hotab написав: Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу







Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"

А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место. Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.

нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроилась

Лично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться? А вы себе колитесь. нет, если закрывать больницы - так для всех. Вы же, вакцинированные, тоже не должны туда попасть? Тогда больницы никому не нужны. А тем, кто отказался от вакцины - выдать по 50 баксов (стоимость вакцины), хотя там и 100 набежит с учетом сопутствующих трат. Даже не так: надо было в самом начале поставить 2 палатки рядом - в одной вакцина, в другой 50-100 баксов. Я бы посмотрел куда больше очередь выстроиласьЛично у меня приличная страховка ДМС. С какого перепугу я должен от нее отказываться?А вы себе колитесь.

Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid Хорошая попытка, но в страховке четкие страховые случаи и ковид в стандарт не входит, даже очень хорошей страховки. Обновите они все должны включать +covid stm

Повідомлень: 2944 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:00 граждане старше 65 лет - в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.



Вот куда МОЗ должен направить свои усилия

Кстати, у меня свекровь и свекр три дня назад заболели. Тесты сдавать не собираются, лечатся дома сами. Вакцинироваться тоже не спешат, хотя родная сестра свекра со своим мужем привились уже двумя дозами Пфайзера.

Вчера заболела моя мама - горло и нос заложен. Сегодня с горлом чуть легче, но зато с носом хуже и голова болит. Тоже лечится дома, на тест идти не хочет, вакцинам не доверяет (она - фармацевт со стажем, точнее провизор самой высокой категории). В Украине может обостриться ситуации с распространением Covid-19. Сильнее других риску тяжелого течения болезни подверженыОб этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.Вот куда МОЗ должен направить свои усилияКстати, у меня свекровь и свекр три дня назад заболели. Тесты сдавать не собираются, лечатся дома сами. Вакцинироваться тоже не спешат, хотя родная сестра свекра со своим мужем привились уже двумя дозами Пфайзера.Вчера заболела моя мама - горло и нос заложен. Сегодня с горлом чуть легче, но зато с носом хуже и голова болит. Тоже лечится дома, на тест идти не хочет, вакцинам не доверяет (она - фармацевт со стажем, точнее провизор самой высокой категории). fler

Повідомлень: 1902 З нами з: 07.08.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:18 fler , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины. Hotab

Повідомлень: 4432 З нами з: 15.02.09 Подякував: 215 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:24 Форум превратился в филиал политмусорки.

Информации за день 0.

Целый день приходится читать благоглупости "ковид-диссидентов" разного рода.

Один "идейный" борец с ковидом,который "гонял" ковидчиков ещё прошлой весной в Фейсбуке. Правда, не понятно чем гонял, ни одного мало-мальски приличного аргумента кроме "плевать мне на всех".

Другая притворяется "объективной" и якобы "ищущей истину". Но при этом соврать и подтасовать по возможности факты как раз плюнуть.

Третий с огромным самомнением, который устраивает истерики только потому, что ему возразили и показали, что его же собственные данные требуют для объективности отказаться от группы 0-40 лет. А возражение против того, что аналитические способности не определяются размером банковского счёта и у Аль Капоне они не выше,чем у Эйнштейна (денег больше), воспринимает как провокацию.



Какой-то бред. ЛАД 2 Повідомлень: 19347 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4817 раз. Подякували: 4459 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уважаемые израильские ученые, в количестве 10 человек, провели научное исследование согласно которому ранее переболевшие люди лучше защищены от Дельты чем те кто получил две дозы Пфайзера опубликовали 25 августа 2021



https://bor-odin.livejournal.com/7554034.html?media



Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2 (Pfizer/BioNTech).



вот оригинал израильских ученых



https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

Conclusions This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Posted August 25, 2021.



для тех кто не понял еще раз



потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз опубликовали 25 августа 2021для тех кто не понял еще разпотребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз yama Повідомлень: 3730 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7484 раз. Подякували: 835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:32 yama написав:

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз

Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте... Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте... stm

Повідомлень: 2944 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:35 stm написав: yama написав:

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз

Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте... Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте...

какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть yama Повідомлень: 3730 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7484 раз. Подякували: 835 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:39 yama написав: stm написав: yama написав:

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз

Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте... Мда... Школа не украинская, а братская так и сквозит. Более того даже в братской школе такого в учебнике ни Вы, ни кто либо не найдёте...

какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть какая нафиг разница в каком учебнике - ваши любимые ваш любимый Израиль ! ваш пример ! ваши сказали ! вы своим не верите ? Вот и посмотрим что скажет наш главный еврей президент посмотрим увидим как он любит украинцев. Будет предварительный анализ на антитела или и дальше всех поголовно будут колоть

Кого поголовно? Вы опять путаете страну. У нас нет обязательной вакцинации. У нас машины разыгрывают. На сегодня в Украине 50% медиков полностью вакцинированны. В Киеве есть школы с 95% охватом вакцинации педагогов. Лицеи в основном... Такая вот еврейская загадка. ВУЗы не знаю. Наверное 30%. Протянем чуть лучше Москвы, Вы же рады? )))

И вот уже и учебник не важен, и президент наш еврей, и ФРН обсудили июнь-июль, и США с Техассом... И РФ нам не важна, а там ведь не хорошо, мягко скажем... Там 40- тоже не боятся иностранцев, хотят поучаствовать в биотехе и финтехе... Кого поголовно? Вы опять путаете страну. У нас нет обязательной вакцинации. У нас машины разыгрывают. На сегодня в Украине 50% медиков полностью вакцинированны. В Киеве есть школы с 95% охватом вакцинации педагогов. Лицеи в основном... Такая вот еврейская загадка. ВУЗы не знаю. Наверное 30%. Протянем чуть лучше Москвы, Вы же рады? )))И вот уже и учебник не важен, и президент наш еврей, и ФРН обсудили июнь-июль, и США с Техассом... И РФ нам не важна, а там ведь не хорошо, мягко скажем... Там 40- тоже не боятся иностранцев, хотят поучаствовать в биотехе и финтехе... Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2944 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 20:44 Hotab написав: fler , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины. , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины.



А кого слушают все остальные невакцинированные граждане старше 65 лет? Почему в Украине в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку?

Эти мои все трое переболели прошлой осенью, к счастью, без госпитализации. Особенно медик меня спрашивает, что ей делать со своим здоровьем

И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+. А кого слушают все остальные невакцинированные граждане старше 65 лет? Почему в Украине в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку?Эти мои все трое переболели прошлой осенью, к счастью, без госпитализации. Особенно медик меня спрашивает, что ей делать со своим здоровьемИ попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+. fler

Повідомлень: 1902 З нами з: 07.08.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3579358035813582> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням stm,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: L yama і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 767 , 768 , 769

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7683 5762874

ЛОБ Нед 29 сер, 2021 16:17