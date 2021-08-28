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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3579358035813582

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.

Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".

Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:57

  fler написав:
  Hotab написав:fler , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины.


А кого слушают все остальные невакцинированные граждане старше 65 лет? Почему в Украине в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку?
Эти мои все трое переболели прошлой осенью, к счастью, без госпитализации. Особенно медик меня спрашивает, что ей делать со своим здоровьем :wink:
И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.

Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.

Не узнаёте автора? Дедушка уже не госпитализирован...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

мдя ... сюда что-то новое интересное постить смысла нету ...тут идет только выяснение личных отношений .
Нормальные новости просто теряются на фоне .... Дедушки моего мужа ... и прочих частных историй ...
yama
 
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