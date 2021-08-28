Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".
Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
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Додано: Нед 29 сер, 2021 20:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".
Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
Додано: Нед 29 сер, 2021 20:57
Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.
Не узнаёте автора? Дедушка уже не госпитализирован...
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
мдя ... сюда что-то новое интересное постить смысла нету ...тут идет только выяснение личных отношений .
Нормальные новости просто теряются на фоне .... Дедушки моего мужа ... и прочих частных историй ...
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