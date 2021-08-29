Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".
Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
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Додано: Нед 29 сер, 2021 20:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".
Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
Додано: Нед 29 сер, 2021 20:57
Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.
Не узнаёте автора? Дедушка уже не госпитализирован...
Я бы ещё у Антея уточнила, а что ИВЛ на 1-2 дня это ок? Там трубку в трахею вроде суют...
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:07
Та у нее 3 родственника в больнице госпитализированны. Других полежать брали только депутатов. И ИВЛ на 1-2 дня супер новость...
Так и представляю новость. Прихожу я к доктору без лицензии, хобби у него такое, и говорю мне бы на 1-2 дня на ИВЛ. И он с радостью ложит, клиент ёпта )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:07
Hotab, зачем вы снова из мухи слона и сову на глобус? Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались, причем двумя дозами. Голосовалка тоже показывает большинство "за" вакцинацию.
Если не знаете, почему 65+ меньше всех вакцинировались в масштабах Украины, то так и скажите
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:13
stm И что там у вас не сходится? Запутались в родстве? И дату того поста надо было уже привести для порядка, чтобы не вводить в заблуждение читателей форума
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:15
Так починай інформаційно наповнювати
Не зубоскалити
Не рахувати висоту хвилі від дна Маріанської впадини
Не згадувати Аль-Каоне в порівнянні з Ейнштейном...
Не зубоскаль по питанню табличок до яких ти не мав відношення і не розумів навіщо їх створюють.
Просто перестань критикувати і почни писати своє..а не передруківки жовтої преси від таких самих ковідперестрашених..
Тому
Поки ти і тобі подібні не почнуть
Доти я і мені подібні не зможуть на цікавому рівні тримати ці сторінки.
ПС
А групу 0-40 , я брав бо для себе прийняв рішення
Якщо летальність менша 0,02% - то не вакцинуємось
Якщо вища 0,02% - то треба думати
Навіть група 30-40 - є по летальністю від ковіда нижча 0,02%
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:22
Dudivelnik подправим, но смешно вышло )))
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:22
Это уже тут было недавно. Статистика там весьма неоднозначная для столь далекоидущих выводов.
И есть еще нюанс, в группе повторно заболевших вакцинированных никто не умер, а вот про добывших естественный иммунитет этого сказать нельзя, но из дальнейших исследований их по понятным причинам исключили
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:25
3 родственника в больничке, один под ИВЛом (это реанимационная процедура если что) а меня беспокоит всё в мире кроме ковида... А Вы не промах ))) Рождаемость упала, тарифы подняли - это кошмар, но друг семьи под реанимацией - это не страшно... Бывает...
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:31
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