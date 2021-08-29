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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.

Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".

Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 20:57

  fler написав:
  Hotab написав:fler , ну конечно ваша родня не спешит вакцинироваться. Вы же не только здесь отписываете, сколько трупов от вакцины.


А кого слушают все остальные невакцинированные граждане старше 65 лет? Почему в Украине в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку?
Эти мои все трое переболели прошлой осенью, к счастью, без госпитализации. Особенно медик меня спрашивает, что ей делать со своим здоровьем :wink:
И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.

Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.

Не узнаёте автора? Дедушка уже не госпитализирован...
Я бы ещё у Антея уточнила, а что ИВЛ на 1-2 дня это ок? Там трубку в трахею вроде суют...
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:07

  yama написав:мдя ... сюда что-то новое интересное постить смысла нету ...тут идет только выяснение личных отношений .
Нормальные новости просто теряются на фоне .... Дедушки моего мужа ... и прочих частных историй ...

Та у нее 3 родственника в больнице госпитализированны. Других полежать брали только депутатов. И ИВЛ на 1-2 дня супер новость...
Так и представляю новость. Прихожу я к доктору без лицензии, хобби у него такое, и говорю мне бы на 1-2 дня на ИВЛ. И он с радостью ложит, клиент ёпта )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 сер, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:07

  Hotab написав:
  fler написав:И попрошу заметить, что мы с п.Будівельником здесь неоднократно высказывались ЗА вакцинацию группы 60+.

Перефразирую ваше "за":
Вакцина непроверенная, вредная, на коленке сделанная,не помогает, болеют все и дальше, но группе 60+ модно и кольнуть, вдруг пользы будет больше, чем вреда".

Серьезно?? Это для встревоженных 60+ "за вакцинацию высказались"??


Hotab, зачем вы снова из мухи слона и сову на глобус? Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались, причем двумя дозами. Голосовалка тоже показывает большинство "за" вакцинацию.
Если не знаете, почему 65+ меньше всех вакцинировались в масштабах Украины, то так и скажите :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:13

stm И что там у вас не сходится? Запутались в родстве? И дату того поста надо было уже привести для порядка, чтобы не вводить в заблуждение читателей форума 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:15

  ЛАД написав:Форум превратился в филиал политмусорки.
Информации за день 0.
Так починай інформаційно наповнювати
Не зубоскалити
Не рахувати висоту хвилі від дна Маріанської впадини
Не згадувати Аль-Каоне в порівнянні з Ейнштейном...
Не зубоскаль по питанню табличок до яких ти не мав відношення і не розумів навіщо їх створюють.

Просто перестань критикувати і почни писати своє..а не передруківки жовтої преси від таких самих ковідперестрашених..
Тому
Поки ти і тобі подібні не почнуть
Доти я і мені подібні не зможуть на цікавому рівні тримати ці сторінки.

ПС
А групу 0-40 , я брав бо для себе прийняв рішення
Якщо летальність менша 0,02% - то не вакцинуємось
Якщо вища 0,02% - то треба думати
Навіть група 30-40 - є по летальністю від ковіда нижча 0,02%
  budivelnik написав:Ви дурня вмикаєте?
0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533_____0.0004%
10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625_____0.0006%
20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316_____0.003%
30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660______0.011%
40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783____0.0359%
50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919_____0.109%
60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358____0.279%
70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185____0.540%
80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167_____0.599%
90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282______0.35%
__ __
Total known 41418717 __ 50637 __

В групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 29 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Форум превратился в филиал политмусорки.
Информации за день 0.
Так починай інформаційно наповнювати
Не зубоскалити
Не рахувати висоту хвилі від дна Маріанської впадини
Не згадувати Аль-Каоне в порівнянні з Ейнштейном...
Не зубоскаль по питанню табличок до яких ти не мав відношення і не розумів навіщо їх створюють.

Просто перестань критикувати і почни писати своє..а не передруківки жовтої преси від таких самих ковідперестрашених..
Тому
Поки ти і тобі подібні не почнуть
Доти я і мені подібні не зможуть на цікавому рівні тримати ці сторінки.

ПС
А групу 0-40 , я брав бо для себе прийняв рішення
Якщо летальність менша 0,02% - то не вакцинуємось
Якщо вища 0,02% - то треба думати
Навіть група 30-40 - є по летальністю від ковіда нижча 0,5%
  Dudivelnik написав:Ви дурня вмикаєте?
0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533
10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625
20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316
30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660______0.011%
40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783
50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919
60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358
70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185
80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167
90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282
__ __
Total known 41418717 __ 50637 __

В групі 0-30 1 смерть менше ніж на 20 000 , а якраз ця група і є молодь

Dudivelnik подправим, но смешно вышло )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:22

  yama написав:для тех кто не понял еще раз

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз


Это уже тут было недавно. Статистика там весьма неоднозначная для столь далекоидущих выводов.
И есть еще нюанс, в группе повторно заболевших вакцинированных никто не умер, а вот про добывших естественный иммунитет этого сказать нельзя, но из дальнейших исследований их по понятным причинам исключили
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:25

  fler написав:stm И что там у вас не сходится? Запутались в родстве? И дату того поста надо было уже привести для порядка, чтобы не вводить в заблуждение читателей форума 8)

3 родственника в больничке, один под ИВЛом (это реанимационная процедура если что) а меня беспокоит всё в мире кроме ковида... А Вы не промах ))) Рождаемость упала, тарифы подняли - это кошмар, но друг семьи под реанимацией - это не страшно... Бывает...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:31

  stm написав:Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.

Не узнаёте автора? Дедушка уже не госпитализирован...
Я бы ещё у Антея уточнила, а что ИВЛ на 1-2 дня это ок? Там трубку в трахею вроде суют...

На ИВЛ только по показаниям, снимают с ИВЛ тоже по показаниям.
antey1969
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