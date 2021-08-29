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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались,

А сколько читает просто, а не голосует? А сколько вне форума?? Вы же свою ересь транслирует всюду, не только здесь. Вы представляете свой вклад в "плохо 65+ вакцинируются что-то"??
У моей родни (дальней, ибо ближней нет в живых) никто не спрашивал. Я сказал - они пошли на дозу. Без вариантов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:44

yama
Во-первых, как уже написал IgA, сообщения об этом исследовании уже было.
Во-вторых, если даже иммунитет после болезни лучше, чем после вакцины, то что?
Предлагаете вместо вакцинирования переболеть ковидом для лучшего иммунитета? :)
Спасибо, не надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:52

  IgA написав:
  yama написав:для тех кто не понял еще раз

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз


Это уже тут было недавно. Статистика там весьма неоднозначная для столь далекоидущих выводов.
И есть еще нюанс, в группе повторно заболевших вакцинированных никто не умер, а вот про добывших естественный иммунитет этого сказать нельзя, но из дальнейших исследований их по понятным причинам исключили

а где это можно прочитать ?
ну и я ж говорю что на фоне знакомого знакомой дедушки и + 20 страниц выяснений отношений тут найти что-то полезное и не пропустить не реально
========================================================================
информация к размышлению

ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.

все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:59

  yama написав:================================
информация к размышлению

ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.

все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?

Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:02

  yama написав:а где это можно прочитать ?


нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше.


https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/

Исследовались повторные заражения через 3 месяца после болезни или вакцинации. Тот кто умер естественно не может заразится.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:04

stm зас_и_райте тему дальше ;)

P.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !
  stm написав: Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша :wink: Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю
А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !
И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:29

  yama написав:stm зас_и_райте тему дальше ;)

P.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !
  stm написав: Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша :wink: Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю
А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !
И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах :wink:

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Автор не известен, встроить что-то можно только в вакцину от короны, GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша невозможно провернуть такую же бадягу с ДНК ;)
stm
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