fler написав:Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались,
А сколько читает просто, а не голосует? А сколько вне форума?? Вы же свою ересь транслирует всюду, не только здесь. Вы представляете свой вклад в "плохо 65+ вакцинируются что-то"?? У моей родни (дальней, ибо ближней нет в живых) никто не спрашивал. Я сказал - они пошли на дозу. Без вариантов.
yama Во-первых, как уже написал IgA, сообщения об этом исследовании уже было. Во-вторых, если даже иммунитет после болезни лучше, чем после вакцины, то что? Предлагаете вместо вакцинирования переболеть ковидом для лучшего иммунитета? Спасибо, не надо.
потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз
Это уже тут было недавно. Статистика там весьма неоднозначная для столь далекоидущих выводов. И есть еще нюанс, в группе повторно заболевших вакцинированных никто не умер, а вот про добывших естественный иммунитет этого сказать нельзя, но из дальнейших исследований их по понятным причинам исключили
а где это можно прочитать ? ну и я ж говорю что на фоне знакомого знакомой дедушки и + 20 страниц выяснений отношений тут найти что-то полезное и не пропустить не реально ======================================================================== информация к размышлению
ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.
все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?
yama написав:================================ информация к размышлению
ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.
все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?
Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше.
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли ! И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли ! И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Автор не известен, встроить что-то можно только в вакцину от короны, GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша невозможно провернуть такую же бадягу с ДНК