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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 79
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
11%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались,

А сколько читает просто, а не голосует? А сколько вне форума?? Вы же свою ересь транслирует всюду, не только здесь. Вы представляете свой вклад в "плохо 65+ вакцинируются что-то"??
У моей родни (дальней, ибо ближней нет в живых) никто не спрашивал. Я сказал - они пошли на дозу. Без вариантов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:44

yama
Во-первых, как уже написал IgA, сообщения об этом исследовании уже было.
Во-вторых, если даже иммунитет после болезни лучше, чем после вакцины, то что?
Предлагаете вместо вакцинирования переболеть ковидом для лучшего иммунитета? :)
Спасибо, не надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:52

  IgA написав:
  yama написав:для тех кто не понял еще раз

потребовалось исследование что бы получить тот же вывод который преподавали мне в 9-м класе на уроке биологии в обычной школе - естественный иммунитет лучше прививки . Удивительно поразительно - базовый закон биологии подтвердили еще раз


Это уже тут было недавно. Статистика там весьма неоднозначная для столь далекоидущих выводов.
И есть еще нюанс, в группе повторно заболевших вакцинированных никто не умер, а вот про добывших естественный иммунитет этого сказать нельзя, но из дальнейших исследований их по понятным причинам исключили

а где это можно прочитать ?
ну и я ж говорю что на фоне знакомого знакомой дедушки и + 20 страниц выяснений отношений тут найти что-то полезное и не пропустить не реально
========================================================================
информация к размышлению

ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.

все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:59

  yama написав:================================
информация к размышлению

ПРИВИВКА ОТ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ... КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих заболеваний сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.

все ли здесь присутствующие вакцинированы от дифтриии и столбняка не более 10 лет назад ?

Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:02

  yama написав:а где это можно прочитать ?


нужно иметь ввиду некоторые предосторожности с выводами, т.к при расчёте 13-кратного риска инфицирования брались всего 238 инфекций среди 16125 вакцинированных (1.5%), что сравнивалось с всего 19 повторными заболеваниями среди переболевших в группе аналогичного размера, т.е. числа очень маленькие для надёжной статистики. При расчёте повышенного риска госпитализации, оказалось, что среди 16125 людей в каждой группе было госпитализировано 8 вакцинированных и 1 переболевший, так что числа ещё меньше.


https://www.facebook.com/10000363987885 ... 857974688/

Исследовались повторные заражения через 3 месяца после болезни или вакцинации. Тот кто умер естественно не может заразится.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:04

stm зас_и_райте тему дальше ;)

P.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !
  stm написав: Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша :wink: Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю
А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !
И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:29

  yama написав:stm зас_и_райте тему дальше ;)

P.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !
  stm написав: Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? )))
Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша :wink: Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю
А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !
И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах :wink:

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Автор не известен, встроить что-то можно только в вакцину от короны, GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша невозможно провернуть такую же бадягу с ДНК ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 00:24

  yama написав:
Уважаемые израильские ученые, в количестве 10 человек, провели научное исследование согласно которому ранее переболевшие люди лучше защищены от Дельты чем те кто получил две дозы Пфайзера опубликовали 25 августа 2021

https://bor-odin.livejournal.com/7554034.html?media

Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2 (Pfizer/BioNTech).


вот оригинал израильских ученых

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
Conclusions This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity. Posted August 25, 2021.

Главный, на мой взгляд, вывод результата исследований - и вакцинированные, и невакцинированные от Дельты не умирают:

Model 1 – previously infected vs. vaccinated individuals, with matching for time of first event
...
No COVID-19-related deaths were recorded in our cohorts.
...

Model 2 –previously infected vs. vaccinated individuals, without matching for time of first event
...
No COVID-19-related deaths were recorded.
...

Model 3 - previously infected vs. vaccinated and previously infected individuals
...
No COVID-19-related mortality was recorded.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 - Full Text

Гуглоперевод:

Модель 1 - ранее инфицированные и вакцинированные лица с сопоставлением времени первого события
...
В наших когортах не было зарегистрировано смертей, связанных с COVID-19.
...

Модель 2 - ранее инфицированные и вакцинированные лица, без сопоставления времени первого события
...
Смертей от COVID-19 не зарегистрировано.
...
Модель 3 - ранее инфицированные против вакцинированных и ранее инфицированных лиц
...
Смертности от COVID-19 не зарегистрировано.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:"Пережовувати і блудити" не надо. Но стоило бы более четко обозначить свою позицию.
Я в своём посте привёл 2 варианта отношения к ковиду. Какой Вы выбираете?
Мои варианты, конечно, крайние, можете предложить свой.
Ну и всё же Вы почему-то упорно уходите от ответа на вопрос viewtopic.php?p=5287347&sid=d7f469494987eb699542ef2d5761eea5#p5287347.
Всё же очень хотелось бы увидеть объяснение. А то Вы считаете, что переболело больше 40%


По цифрам ми вже товкли "РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ АНТИТІЛ ДО КОРОНАВІРУСУ SARS-COV-2":
  Ой+ написав:Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG...
Це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, що були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії. Фактична ж кількість, імовірно, є більшою, адже на результати дослідження впливають такі фактори:
частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;
через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;
рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи. https://www.phc.org.ua/news/schonaymens ... krainskogo

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Уже стало 40% вместо 33%. Как-то быстро меняются результаты.
Как была сделана выборка по Вашей ссылке не видно.


Чому не видно?
У рамках дослідження опитали та зібрали придатні для аналізу зразки крові від 6 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином. Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина — в обласних центрах, ще третина — в інших містах і селищах міського типу.
https://www.phc.org.ua/news/schonaymens ... krainskogo

Пройшов ще місяць, значить ще добавились перехворівші. Та і мої суб'єктивні спостереження вималбовують більшу цифру.
Ізраїль не коментував і не маю бажання.
Відношення моє таке, що вільному воля. Не можна заганяти людей залізними руками до щастя, бо отримаємо зворотній ефект.
Дати можливість дітям вчитись очно, працівникам працювати. Якщо треба вберегти +65-річних, то і проводити обмежувальні заходи в цій групі серед невакцинованих.
На жаль все більше даних про те, що надійної гарантії вакцинування не дає. А ттак як к-ть вакцинованих зросла, то зимою очевидно буде чимало випадків, коли вакциновані також будуть хворіти, тим більше і можливість появи оновлених штамів ніхто не виключає. Чи будуть вони легше, це вже трудно об'єктивно визначити.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 30 сер, 2021 06:55, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:53

Немного о тупости исследования иммунитета переболевших.

Родилась бизнес-идея! Двух-ячейная бьюти-коробочка для антивакцинаторов. В ячейке с номером 1 - просоченная Коронавирусом мокрая тряпочка с конфеткой внутри для придания крепчайшего иммунитета, лучше чем вакцина!
Под крышечкой номер 2 - любая другая неопасная здоровому человеку зараза/грибок, использовать сразу после выздоровления от первой для тестирования общего иммунитета Усиленного Послекоронного "Неовца".
Все, пошел на краудфандинг :)
Slx
 
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