Додано: Нед 29 сер, 2021 22:29

yama написав: stm зас_и_райте тему дальше



P.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !

stm написав: Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? ))) Музыкальная пауза ))) А спонсором сегодняшнего отступления является? ))) Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша Занесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываю

А у вас кто спосор Пфайзер ? или хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !

И ничего плохого про евреев я не говорил ! наоборот молодцы исследование провели

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1



и это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах зас_и_райте тему дальшеP.S. Любой каприз за ваши деньги возможен. Зависит только от количества денег . Украина это страна безграничных возможностей !Компанія GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюшаЗанесли еще в пятницу , но я что-то схалтурил , забыл ... бывает, наверстываюили хороший откачик из МОЗ Украиныю . Пфайзер редиски мне еще за Превенар 13 не занесли !наоборот молодцы исследование провелии это ...если кому надо что-то кроме фарм темы продвигать обращайтесь в личку есть опыт в разных сферах

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинацииАвтор не известен, встроить что-то можно только в вакцину от короны, GSK Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша невозможно провернуть такую же бадягу с ДНК