Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
Вот меня как раз именно за это больше всего зло берет, что антиваксы заражаются, а потом мечутся в поиске койки в палате, чтобы кислородом подышать, занимая чужие места. А до этого ходят тут такие смелые и свистят всем про "этопростойгрипп"
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
Он боится, что его вакцинированные заразят, и будет он лежать, невакцинированный, один в своей постели и задыхаться.