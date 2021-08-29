RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3581358235833584

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 80
Мені вже зробили щеплення
45%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
10
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу



Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?"
А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
Вот меня как раз именно за это больше всего зло берет, что антиваксы заражаются, а потом мечутся в поиске койки в палате, чтобы кислородом подышать, занимая чужие места. А до этого ходят тут такие смелые и свистят всем про "этопростойгрипп"
Binimovich
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yanyura написав:
  yama написав:
  stm написав:Почему? Откуда больше?

Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .

Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
Он боится, что его вакцинированные заразят, и будет он лежать, невакцинированный, один в своей постели и задыхаться.
Binimovich
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:55

  stm написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , ...

Кто-то сильно недоразобрался в вопросе :lol: -- в Файзере никакого вируса-носителя нет. Как нет его и в синоваке...
_hunter
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3581358235833584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Denik, Realist, v_brdios і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7683 5810240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 16:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97294)
30.08.2021 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.