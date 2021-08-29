Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
Вот меня как раз именно за это больше всего зло берет, что антиваксы заражаются, а потом мечутся в поиске койки в палате, чтобы кислородом подышать, занимая чужие места. А до этого ходят тут такие смелые и свистят всем про "этопростойгрипп"
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
Он боится, что его вакцинированные заразят, и будет он лежать, невакцинированный, один в своей постели и задыхаться.
Ой+ Спасибо за подробный ответ. Можно было и короче - старое наше обсуждение я помню. Т.е, Вы доверяете той выборке и предварительным результатам проверки. Не буду повторяться, но, на мой взгляд, распределение по размерам населенных пунктов ещё не гарантирует репрезентативность выборки. Это условие необходимое, но не достаточное. Почему Вы не хотите сравнивать с израильскими результатами непонятно, но Ваше право. Итог можно было написать короче - Вы выбираете первый вариант из моего поста viewtopic.php?p=5287722#p5287722. Пусть будет, как будет. Сделать ничего нельзя и не надо. Ясно.
stm написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , ...
Кто-то сильно недоразобрался в вопросе -- в Файзере никакого вируса-носителя нет. Как нет его и в синоваке...
Так и я недоразобралась как носитель таких выражений дабы казаться человеком лихим и придурковатым потом мне цитаты режет из научных изданий, да ещё и подписка на NYT. Более того желание вакцинироваться пропадает только от коронавируса, но вот правец+дифтерия и ещё парочку вакцин он себе уже "вколол". Ну как Флер, 2020 друг семьи с одной почкой, да ещё в Николаеве спокойно подышал на ИВЛ 1-2 дня. А она тоже боится не коронавируса, он не страшен, а тарифного геноцида и слабой рождаемости. Вот такой парад планет случился.