ЛАД написав:"Пережовувати і блудити" не надо. Но стоило бы более четко обозначить свою позицию. Я в своём посте привёл 2 варианта отношения к ковиду. Какой Вы выбираете? Мои варианты, конечно, крайние, можете предложить свой. Ну и всё же Вы почему-то упорно уходите от ответа на вопрос viewtopic.php?p=5287347&sid=d7f469494987eb699542ef2d5761eea5#p5287347. Всё же очень хотелось бы увидеть объяснение. А то Вы считаете, что переболело больше 40%
По цифрам ми вже товкли "РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ АНТИТІЛ ДО КОРОНАВІРУСУ SARS-COV-2":
Ой+ написав:Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG... Це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, що були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії. Фактична ж кількість, імовірно, є більшою, адже на результати дослідження впливають такі фактори: частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження; через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження; рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи. https://www.phc.org.ua/news/schonaymens ... krainskogo
Ой+ написав:
ЛАД написав:Уже стало 40% вместо 33%. Как-то быстро меняются результаты. Как была сделана выборка по Вашей ссылке не видно.
Чому не видно?
У рамках дослідження опитали та зібрали придатні для аналізу зразки крові від 6 398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином. Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина — в обласних центрах, ще третина — в інших містах і селищах міського типу. https://www.phc.org.ua/news/schonaymens ... krainskogo
Пройшов ще місяць, значить ще добавились перехворівші. Та і мої суб'єктивні спостереження вималбовують більшу цифру. Ізраїль не коментував і не маю бажання. Відношення моє таке, що вільному воля. Не можна заганяти людей залізними руками до щастя, бо отримаємо зворотній ефект. Дати можливість дітям вчитись очно, працівникам працювати. Якщо треба вберегти +65-річних, то і проводити обмежувальні заходи в цій групі серед невакцинованих. На жаль все більше даних про те, що надійної гарантії вакцинування не дає. А ттак як к-ть вакцинованих зросла, то зимою очевидно буде чимало випадків, коли вакциновані також будуть хворіти, тим більше і можливість появи оновлених штамів ніхто не виключає. Чи будуть вони легше, це вже трудно об'єктивно визначити.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 30 сер, 2021 06:55, всього редагувалось 1 раз.
Израильский врач: непривитых жалеть не будем, лучше не попадайте в больницу
Хотелось бы , конечно,чтоб антиваксы ответили на простой вопрос. Но ведь будут морозииься, как морозится Флер с ответом "Так прививка помогла в борьбе с эпидемией, если среди прочих равных условий у привитых смертей в разы меньше?" А вопрос к антиваксам звучит так: " Вы готовы добровольно покинуть этот мир (пальцы в розетку в больничной палате, например) , если вы в тяжёлом состоянии попадете на койку из-за Ковид?" Чтобы не занимать чужое место.
Вот меня как раз именно за это больше всего зло берет, что антиваксы заражаются, а потом мечутся в поиске койки в палате, чтобы кислородом подышать, занимая чужие места. А до этого ходят тут такие смелые и свистят всем про "этопростойгрипп"
Ну вот заболел не привитой человек - ему плохо стало, сил нет куда-то идти , горло болит кашель, он сидит дома и никого не заражает . Ну вот вакцинированный заразился болеет бессимптомно и сам не понимает что болеет при этом ведет активный образ жизни и заражает окружающих так как не прикован к постели и ничего у него не болит , ничего не беспокоит. Легко переносит так как привитой - но заразный .
Ну вот, вы сами в своем посте доказали о пользе вакцинации (выделил жирным).
Он боится, что его вакцинированные заразят, и будет он лежать, невакцинированный, один в своей постели и задыхаться.
Ой+ Спасибо за подробный ответ. Можно было и короче - старое наше обсуждение я помню. Т.е, Вы доверяете той выборке и предварительным результатам проверки. Не буду повторяться, но, на мой взгляд, распределение по размерам населенных пунктов ещё не гарантирует репрезентативность выборки. Это условие необходимое, но не достаточное. Почему Вы не хотите сравнивать с израильскими результатами непонятно, но Ваше право. Итог можно было написать короче - Вы выбираете первый вариант из моего поста viewtopic.php?p=5287722#p5287722. Пусть будет, как будет. Сделать ничего нельзя и не надо. Ясно.
P.s. За Израилем, по-моему, есть смысл наблюдать по ясным причинам: они всё время впереди по вакцинации - можно оценивать результаты; у них хорошо поставлено тестирование - легко и достаточно достоверно можно судить о ходе эпидемии; довольно часто производится анализ результатов принимаемых мер. Чужой опыт может помочь облегчить собственный путь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 сер, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , ...
Кто-то сильно недоразобрался в вопросе -- в Файзере никакого вируса-носителя нет. Как нет его и в синоваке...
Так и я недоразобралась как носитель таких выражений дабы казаться человеком лихим и придурковатым потом мне цитаты режет из научных изданий, да ещё и подписка на NYT. Более того желание вакцинироваться пропадает только от коронавируса, но вот правец+дифтерия и ещё парочку вакцин он себе уже "вколол". Ну как Флер, 2020 друг семьи с одной почкой, да ещё в Николаеве спокойно подышал на ИВЛ 1-2 дня. А она тоже боится не коронавируса, он не страшен, а тарифного геноцида и слабой рождаемости. Вот такой парад планет случился.
Хотя уж вот эту то проблему решить несложно. 60км всего разделяет.
Всем новой хорошей рабочей недели, повышения тарифов за каждый пост.
Кратко по обсуждаемым странам: РФ - так же мрут Израиль - так же мало мрут Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть. Германия - (краем глаза глянул ) месячные смерти немного выше прошлогодних. Они , как и тот факт, что в прошлом году у них прекратился рост ожидаемой средней продолжительности жизни , это прямо объясняют ковидом. Им про "демографични хвыли' никто не рассказал, наверное.
Не ожидаемой, а фактической средней продолжительности жизни немцы пока не посчитали,слишком много ещё живых немцев. Надо подождать лет 100.
fler написав:Hotab, зачем вы снова из мухи слона и сову на глобус? Все известные мне на этой ветке 65+ уже вакцинировались, причем двумя дозами. Голосовалка тоже показывает большинство "за" вакцинацию.
здесь голосовалка не репрезентативная. Репрезентативная показывает обратное.