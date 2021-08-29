Додано: Пон 30 сер, 2021 10:43

_hunter написав: stm написав: так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , ... так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , ...

Кто-то сильно недоразобрался в вопросе -- в Файзере никакого вируса-носителя нет. Как нет его и в синоваке... Кто-то сильно недоразобрался в вопросе-- в Файзере никакого вируса-носителя нет. Как нет его и в синоваке...

Так и я недоразобралась как носитель таких выражений дабы казаться человеком лихим и придурковатым потом мне цитаты режет из научных изданий, да ещё и подписка на NYT. Более того желание вакцинироваться пропадает только от коронавируса, но вот правец+дифтерия и ещё парочку вакцин он себе уже "вколол".Ну как Флер, 2020 друг семьи с одной почкой, да ещё в Николаеве спокойно подышал на ИВЛ 1-2 дня. А она тоже боится не коронавируса, он не страшен, а тарифного геноцида и слабой рождаемости.Вот такой парад планет случился.