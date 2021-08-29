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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:32

  Hotab написав:Израиль - так же мало мрут
Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть.

Зображення
так же мало, как 40М-нная Украина :mrgreen:
И еще 60М-нная Италия и 10М-Греция между нами затесались)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:33

Faceless , why not?)


Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??
Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:
1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.
2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??
3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.

Какие мысли??
Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:40

  Hotab написав:Какие мысли??
Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.


А разве юмор не в том, что (?):
- Второй укол строго по расписанию (ну + / -)
- Второй укол не абы чем, а тем же, что и первый.

Или это все я сам придумал?
Или этот пост чисто для LOLS? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:- Второй укол строго по расписанию (ну + / -)


Куча сносок (официально) о возможности отойти от расписания.

  justit написав:- Второй укол не абы чем, а тем же, что и первый

В некоторых других странах уже иначе можно. А что у нас- я не знаю. А вы точно знаете , о чем говорите?? Собственно потому я и интересуюсь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:Faceless , why not?)


Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??
Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:
1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.
2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??
3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.

Какие мысли??
Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Я бы ершом не баловался. Тут объективные сомнения по вакцинам вообще (нечего и спорить, что полноценного тестирования ещё не провели, это анализ последствий в течение порядка 5 лет), так зачем дополнительно усугублять коктейлем?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:09

Faceless , ну а если выждать срок несколько месяцев? А потом что-то из модных?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:26

  Hotab написав:В некоторых других странах уже иначе можно. А что у нас- я не знаю. А вы точно знаете , о чем говорите?? Собственно потому я и интересуюсь.


Ну тогда это конгитивный диссонанс.
Я был уверен, что чем-то одним нужно колоться.
Но как оно на самом деле - хз.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:26

  Hotab написав:Faceless , ну а если выждать срок несколько месяцев? А потом что-то из модных?

Я не специалист по вакцинам, не хочу брать на себя ответственность раздавать советы. Я бы вторую сделал такую же, как и первую, а там будет видно - может, больше ничего и не понадобится, а может, откроются новые интересные моменты
Faceless
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