Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет?? Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели. 2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.
Какие мысли?? Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет?? Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели. 2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.
Какие мысли?? Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Я бы ершом не баловался. Тут объективные сомнения по вакцинам вообще (нечего и спорить, что полноценного тестирования ещё не провели, это анализ последствий в течение порядка 5 лет), так зачем дополнительно усугублять коктейлем?
Hotab написав:Faceless , ну а если выждать срок несколько месяцев? А потом что-то из модных?
Я не специалист по вакцинам, не хочу брать на себя ответственность раздавать советы. Я бы вторую сделал такую же, как и первую, а там будет видно - может, больше ничего и не понадобится, а может, откроются новые интересные моменты