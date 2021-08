Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??

Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:

1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.

2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??

3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.



Какие мысли??

как утверждают производители и клиники вы можете вакцинироваться от гепатита Б хоть каждый день, и будете здоровы и будете хорошо себя чувствовать .

как утверждают производители и клиники вы можете вакцинироваться от гепатита Б хоть каждый день, и будете здоровы и будете хорошо себя чувствовать .

Из частных бесед человек хвастал что в силу того что часто мотается по работе то пришлось прививаться во всех странах прибывания тем что признавали на месте , а так как это было чуть раньше когда еще только вырабатывали общие стандарты, то человек хвастался что ширнулся всем что доступно в мире от спутника и до пфазера на протяжении короткого периода времени ( то ли месяц то ли два) - так что дерзайте .

Из Инета:

05 апреля, 2021



В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа. К примеру, мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac (ее недавно получила Украина). Сейчас по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-pravite ... covishield

(выделено жирным, как в оригинале)



6. Я сделал(а) первую прививку от COVID-19 за границей. Что мне делать со второй дозой вакцины, если я в Соединенных Штатах, а первая вакцина, которую мне поставили, не утверждена в США?

...

Вакцины от COVID-19, не утвержденные FDA и не утвержденные для экстренного использования WHО

Лицам, прошедшим полную или частичную вакцинацию от COVID-19 вакциной, не утвержденной FDA и не утвержденной для экстренного использования WHO, может быть предложено пройти вакцинацию от COVID-19 с использованием вакцины, утвержденной FDA.



Прививку вакциной от COVID-19, утвержденной FDA, можно делать не раньше чем через 28 дней после прививки, сделанной за границей.

Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??

Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:

1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.

2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??

3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.



Какие мысли??

С "китайцами" все не сильно понятно:

https://www.covidpasscertificate.com/eu ... reen-pass/

In the case of individuals who are vaccinated against COVID-19 with jabs not approved by EMA, “Member States have the option to accept [other] vaccination certificates.”

и

Additionally, these vaccines are accepted in some member states (included in the WHO’s Emergency Use List):

CoronaVac (Sinovac Biotech)

Sinopharm (Beijing Bio-Institute of Biological Products)

Covishield (Serum Institute of India)



т.е. могут принять, а могу не принять.

Лучше перед планируемым вылетом почитать актуальные правила конкретной страны -- все может поменяться в любую сторону.



Насчет миксов вот тут, например пишут -- не то, что не вредно, а даже полезно:

https://www.bloomberg.com/news/newslett ... -effective

Can I take a Pfizer or Moderna shot after my Sinovac jabs?



We’ve addressed a version of this question before, but it’s worth revisiting. Last week, we published an article on drug-company executives seeking to boost their own immunity by mixing shots. But it’s more than just a trend among wealthy people.



“Mixing vaccine platforms —a method known as heterologous prime boost— has a long history in immunology as being far superior to multiple doses of the same vaccine,” says Ross Kedl, an immunologist at the University of Colorado Anschutz School of Medicine.



The gist is this: Different types of vaccines boost the immune system in different ways, so multiple vaccines provide broader coverage.



(там, правда, по очевидным причинам "астра" и файзер)

Так что тут тоже уравнение со множеством переменных: все зависит от цели укола и от планируемого периода. Кстати колоться за две недели до поездки стремновато: срок "на границе" эффективности. А если учесть, что в наших самолетах половина (а то и больше) народу с купленными "справками" летает...



Кстати: именно второй дозой того же файзера уколоться вряд ли получится -- вторые дозы резервируют под первые. С "китайцами" все не сильно понятно:т.е. могут принять, а могу не принять.Лучше перед планируемым вылетом почитать актуальные правила конкретной страны -- все может поменяться в любую сторону.Насчет миксов вот тут, например пишут -- не то, что не вредно, а даже полезно:(там, правда, по очевидным причинам "астра" и файзер)Так что тут тоже уравнение со множеством переменных: все зависит от цели укола и от планируемого периода. Кстати колоться за две недели до поездки стремновато: срок "на границе" эффективности. А если учесть, что в наших самолетах половина (а то и больше) народу с купленными "справками" летает...Кстати: именно второй дозой того же файзера уколоться вряд ли получится -- вторые дозы резервируют под первые. _hunter Повідомлень: 4975 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 14:13 Hotab написав: 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной??

Не забудьте еще с юной медсестрой/волонтеркой в приват комнату перед этим зайти и повеселиться. Это нам, простым смертным, дают по два укола на данный момент и не важно, что кому хочется и как сильно запоздал со вторым уколом. У вас наверняка ожидание небеспочвенные, значит можете и это позволить Не забудьте еще с юной медсестрой/волонтеркой в приват комнату перед этим зайти и повеселиться. Это нам, простым смертным, дают по два укола на данный момент и не важно, что кому хочется и как сильно запоздал со вторым уколом. У вас наверняка ожидание небеспочвенные, значит можете и это позволить Slx Повідомлень: 889 З нами з: 23.07.18 Подякував: 290 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 14:16 Slx написав: Hotab написав: 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной??

Не забудьте еще с юной медсестрой/волонтеркой в приват комнату перед этим зайти и повеселиться. Это нам, простым смертным, дают по два укола на данный момент и не важно, что кому хочется и как сильно запоздал со вторым уколом. У вас наверняка ожидание небеспочвенные, значит можете и это позволить Не забудьте еще. Это нам, простым смертным, дают по два укола на данный момент и не важно, что кому хочется и как сильно запоздал со вторым уколом. У вас наверняка ожидание небеспочвенные, значит можете и это позволить

Росстат: «Смертность россиян от коронавируса в июле 2021 года достигла 50,421».

В день умирало не больше 800 человек, а за месяц получилось 50,5 тысяч.

P/S Длинный выдался июль — больше 60 дней.

В день умирало не больше 800 человек, а за месяц получилось 50,5 тысяч.



P/S Длинный выдался июль — больше 60 дней.



Xenon Повідомлень: 3765 З нами з: 25.02.09 Подякував: 65 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 14:18 Hotab написав: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .



Какие мысли??

вот оно че Михалыч) Я думал ширяются для скорейшего получения доступа к скоростному интернету. Ан-нет, лишь бы иметь фальшпапир на таможне))



