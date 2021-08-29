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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3582358335843585

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:41

  Hotab написав:
  Xenon написав:
Росстат: «Смертность россиян от коронавируса в июле 2021 года достигла 50,421».
В день умирало не больше 800 человек, а за месяц получилось 50,5 тысяч.

P/S Длинный выдался июль — больше 60 дней.


Ромасик, как там, нет зрады?)))

Что касается шутейки, ну я же просил смешно шутить, а не вот это.

касательно шутейки - я в вас разочарован. Я думал вы уже дважды того и мечтаете о бустере. Но нет. Вы что-то торгуетесь, як дівка на виданні :D
а по поводу зрады - хотел прокомментировать - но мне показалось, что Ксенон смешал мух с котлетами, не читая весь наш с вами срач со 2 февраля. По этому забил.
Ромасик
 
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Пон 30 сер, 2021 11:55
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