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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:41
Hotab написав: Xenon написав:
Росстат: «Смертность россиян от коронавируса в июле 2021 года достигла 50,421».
В день умирало не больше 800 человек, а за месяц получилось 50,5 тысяч.
P/S Длинный выдался июль — больше 60 дней.
Ромасик, как там, нет зрады?)))
Что касается шутейки, ну я же просил смешно шутить, а не вот это.
касательно шутейки - я в вас разочарован. Я думал вы уже дважды того и мечтаете о бустере. Но нет. Вы что-то торгуетесь, як дівка на виданні
а по поводу зрады - хотел прокомментировать - но мне показалось, что Ксенон смешал мух с котлетами, не читая весь наш с вами срач со 2 февраля. По этому забил.
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