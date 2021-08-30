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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3582358335843585

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:41

  Hotab написав:
  Xenon написав:
Росстат: «Смертность россиян от коронавируса в июле 2021 года достигла 50,421».
В день умирало не больше 800 человек, а за месяц получилось 50,5 тысяч.

P/S Длинный выдался июль — больше 60 дней.


Ромасик, как там, нет зрады?)))

Что касается шутейки, ну я же просил смешно шутить, а не вот это.

касательно шутейки - я в вас разочарован. Я думал вы уже дважды того и мечтаете о бустере. Но нет. Вы что-то торгуетесь, як дівка на виданні :D
а по поводу зрады - хотел прокомментировать - но мне показалось, что Ксенон смешал мух с котлетами, не читая весь наш с вами срач со 2 февраля. По этому забил.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:33

Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца.
https://www.cnbc.com/2021/08/27/biden-s ... onths.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00

Израиль

Предварительные данные, опубликованные правительством Израиля в июле, показали, что вакцина Pfizer-BioNTech была всего лишь на 16% эффективна против симптоматической инфекции у людей, получивших две дозы в январе. Для людей, которые были полностью вакцинированы к апрелю, вакцина была на 79% эффективна против симптоматической инфекции, что позволяет предположить, что иммунитет, полученный в результате иммунизации, со временем снижается.
https://www.cnbc.com/2021/08/30/israel- ... -rise.html

Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячно :roll:
Там же:
Несмотря на высокий уровень так называемых «прорывных» случаев, заболеваемость в стране не достигла пика, наблюдавшегося в январе, что объясняют вакцинацией. В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 25 смертей - это далеко от рекордного показателя в 101 человек, зафиксированного 20 января этого года. За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет. :shock: (Должно же падать, не?)
На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 1 млн.чел:
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 70%, в категории 80-89 – 95%/92%/75%, 70-79 – 96%/94%/79%, 60-69 – 92%/88%/64%.
При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.
https://www.newsru.co.il/health/27aug20 ... l_106.html
Как видим, без вакцинации 60+ в Израиле тяжко болеют и мрут, а поскольку эффективность вакцины падает ежемесячно на 20%, то эту группу необходимо колоть каждые 6 мес. :?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:11

  Hotab написав:Faceless , why not?)


Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??
Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:
1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.
2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??
3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.

Какие мысли??
Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.

Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет.
Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием.
КоронаВак в Европе пока не признали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:18

  fler написав:Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца.
https://www.cnbc.com/2021/08/27/biden-s ... onths.html

Он уже выспался? :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:22

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Израиль - так же мало мрут
Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть.

Зображення
так же мало, как 40М-нная Украина :mrgreen:
И еще 60М-нная Италия и 10М-Греция между нами затесались)

За 29.08 действительно 39 смертей, но это "эффект субботы" - 28.08 было 3 смерти. Т.е. умерших в субботу зарегистрировали в воскресенье (рабочий день).
ЛАД
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